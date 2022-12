Los precios del oro ampliaban sus ganancias por tercera sesión consecutiva el jueves, mientras el dólar caía después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el banco central de Estados Unidos podría reducir el ritmo de sus subidas de tasas de interés tan pronto como en diciembre.

El oro al contado ganó un 8.3% en noviembre, poniendo fin a su racha de siete meses de pérdidas, ya que los inversores aplaudieron los comentarios de Powell en la Brookings Institution. No obstante, Powell también advirtió que la lucha contra la inflación está lejos de terminar.

El oro al contado subía un 0.6% a US$ 1,778.94 la onza, a las 10:18 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 1.7% a US$ 1,778.70.

El dólar, que es un activo considerado un refugio seguro, caía un 0.5%, lo que hacía que el oro fuera menos costoso para los compradores con otras monedas.

Los participantes en el mercado ven ahora un 91% de posibilidades de que la Fed suba su tasa de interés en 50 puntos básicos en su próxima reunión de diciembre.

Pero Carsten Menke, analista de Julius Baer, dijo que el repunte posterior a la declaración de Powell fue “exagerado”, teniendo en cuenta que los mercados ya habían subido por las expectativas de una desaceleración de las subidas de tasas a principios de este mes.

La atención de los inversores se centra ahora en los datos de las nóminas no agrícolas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos que se publicarán el viernes, después de que las cifras de las nóminas privadas en el país apuntaron a la debilidad del mercado laboral.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía un 0.6%, a US$ 22.07 por onza, el platino subía un 0.2%, a US$ 1,034.75, y el paladio sumaba un 0.5%, a US$ 1,889.63.

Con información de Reuters