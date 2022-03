Los precios del oro subían el lunes, ya que los combates en Ucrania impulsaban la demanda de este activo de refugio, pero la fortaleza del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense limitaba las ganancias del lingote.

A las 1110 GMT, el oro al contado ganaba un 0.3% a US$ 1,926.46 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.2% a US$ 1,925.90.

“Nos estamos manteniendo a flote. El riesgo es más a la baja que al alza en este momento, tendremos que esperar y ver”, dijo Michael Hewson, de CMC Markets UK. Sin embargo, añadió que los precios del oro tienen un soporte en torno a los mínimos de la semana pasada, cerca de los US$ 1,890, lo que podría ayudarle a avanzar hacia los US$ 1,940-US$ 1,950.

Las bolsas declinaban debido a que los combates en Ucrania se prolongaban sin que hubiera señales de un alto el fuego, pese a que continuaban los esfuerzos diplomáticos.

No obstante, el rendimiento de los bonos referenciales a 10 años del Tesoro subían hasta cerca del 2.1%, elevando el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

La semana pasada, los precios del oro perdieron más de un 3%, su mayor caída porcentual semanal desde mediados de junio, ya que el optimismo sobre las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y el alza de las tasas de interés en Estados Unidos hicieron mella en la demanda del metal como refugio.

“El oro parece haber visto desvanecerse por el momento su impulso alcista”, dijo en una nota Rupert Rowling, analista de mercado de Kinesis Money.

En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.3% a US$ 25.03 la onza; el platino mejoraba un 0.8%, a US$ 1,030; y el paladio avanzaba un 1.1%, a US$ 2,519.29.

VIDEO RECOMENDADO

Uruguay vs. Perú se enfrentan por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022 en Montevideo. Conoce todos los detalles.