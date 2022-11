El precio del oro subía más de un 1% el viernes y se encaminaba a una ganancia semanal, al tiempo que el dólar caía y los inversores esperaban el informe sobre el empleo en Estados Unidos, que podría arrojar más luz sobre la trayectoria de subida de tasas de la Reserva Federal.

El oro al contado subía un 1.2% a US$ 1,648.77 por onza a las 09:06 GMT y en lo que va de semana ha subido un 0.4%. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 1.3%, a US$ 1,651.40.

El índice dólar caía un 0.3%, lo que hacía que el oro sea más atractivo para los tenedores de otras divisas.

El banco central estadounidense subió las tasas de interés en 75 puntos básicos por cuarta vez consecutiva esta semana, pero también señaló que podría estar acercándose a un punto de inflexión en lo que se ha convertido en el endurecimiento más rápido de la política monetaria en 40 años.

Los datos del jueves mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayó inesperadamente la semana pasada. Todas las miradas están puestas ahora en los datos de las nóminas no agrícolas de octubre en Estados Unidos, que se publicarán a las 12:30 GMT.

Un sondeo de Reuters mostró que las nóminas no agrícolas probablemente aumentaron en 200,000 puestos de trabajo el mes pasado, después de haber crecido en 263,000 en setiembre.

El oro se considera una cobertura contra la inflación, pero las elevadas tasas de interés hacen mella en el atractivo de este activo no rentable.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1.9% a US$ 19.83 la onza, el platino ganaba un 1.4% a US$ 931.94 y el paladio sumaba un 1.8% a US$ 1,834.40.

Con información de Reuters