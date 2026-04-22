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Su equivalente estadounidense, el petróleo de Texas, progresaba 1,13% hasta los 90,68 dólares por barril. (Foto: EFE)
Su equivalente estadounidense, el petróleo de Texas, progresaba 1,13% hasta los 90,68 dólares por barril. (Foto: EFE)
Por Agencia AFP

En torno a las 10H00 GMT, el barril de petróleo Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 1,14% hasta los 99,60 dólares. Su equivalente estadounidense, el petróleo de Texas, progresaba 1,13% hasta los 90,68 dólares.

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