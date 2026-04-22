En torno a las 10H00 GMT, el barril de petróleo Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 1,14% hasta los 99,60 dólares. Su equivalente estadounidense, el petróleo de Texas, progresaba 1,13% hasta los 90,68 dólares.

Donald Trump extiende el alto el fuego

Donald Trump anunció el martes que extiende la tregua con Irán hasta que ese país “presente una propuesta y las conversaciones concluyan, de una forma u otra”.

También ordenó a las fuerzas armadas “que continúen el bloqueo” naval que impone a los puertos iraníes.

Por otro lado, el presidente estadounidense afirmó que Irán está “colapsando financieramente” por el bloqueo del Estrecho de Ormuz, una ruta crucial para el tránsito de petróleo.

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“¡Irán está colapsando financieramente! Ellos quieren abrir inmediatamente el estrecho de Ormuz”, publicó en su red Truth Social. Agregó que la república islámica tiene “hambre de dinero”.

Irán amenaza con destruir la producción de crudo de países del Golfo

Los Guardianes de la Revolución de Irán amenazaron con destruir la producción de petróleo de los países del Golfo “si su geografía y sus instalaciones se utilizan al servicio de los enemigos para atacar a la nación iraní”.