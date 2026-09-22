Al inicio de esta semana, el precio internacional del petróleo cerró a la baja, mientras que los índices principales de Wall Street mostraron un desempeño positivo.

Es así que la cotización del barril de petróleo Brent disminuyó 3,40% al cierre de la jornada del lunes, ubicándose en US$100,34. A su vez, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) descendió 4,51% hasta US$95,78. Cabe mencionar que, durante el inicio de la jornada, el barril Brent llegó a cotizar por debajo de los US$100.

De acuerdo con Luis Eduardo Falen, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, el precio del petróleo Brent ya viene acumulando cuatro jornadas a la baja.

A su vez, Mario Guerrero, gerente de Estrategia de Inversiones de Scotiabank Perú, indicó que se han observado mayores embarques con crudo saudí que provienen del Golfo Pérsico este fin de semana.

Agregó que influyó la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúna con el mandatario de Irán, Masoud Pezeshkian, en el marco de la cumbre anual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se llevará a cabo entre el 22 y 28 de setiembre.

Justamente, Trump señaló a Fox News que existe la probabilidad de reunirse con Pezeshkian. Al respecto, Falen señaló que se debe observar el desenlace al que se llegue con este eventual diálogo.

Pese al descenso en el precio del petróleo, Falen recordó que aún hay incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente.

A su vez, Leonardo Baptista, jefe de Asesoría de Sura Investments, comentó que este descenso responde a una corrección en el precio, aunque el nivel se mantiene elevado. A ello se le suma un cambio en las expectativas a raíz de las futuras reuniones de Trump.

“El riesgo sigue presente y podría generar cambios inesperados. Por ello, todavía no se puede hablar una tendencia sostenida a la baja en el precio del petróleo”, apuntó.

Añadió que se podría ver una reducción en el precio del crudo si llega a haber un resultado positivo en el encuentro de Trump con el presidente de China, Xi Jinping, quien realizará una visita de Estado al territorio estadounidense entre el 23 y 25 de setiembre.

Mercado bursátil positivo

En Wall Street, el índice Dow Jones cerró con un desempeño positivo de 0,71%, el S&P 500 aumentó 1,49% y Nasdaq 2,26%, llegando a un récord de 27.122 puntos.

Guerrero sostuvo que este desempeño se explica por la disminución en la cotización del crudo, así como un interés de los inversionistas por las acciones de tecnología, como Meta, Intel y AMD.

Falen añadió que Trump tuvo comentarios favorables en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). A ello se suma que las acciones de Meta aumentaron 11,43% durante la sesión de este lunes a raíz del lanzamiento de su agente de IA llamado Muse. El precio del bitcoin también mostró un incremento, sostuvo el economista.

A ello, señaló, se suman aspectos como menores expectativas inflacionarias, así como lo que puede ocurrir en la reunión entre Trump y Xi Jinping.

Otro aspecto a tomar en cuenta es el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ubicándose entre 4,90% y 4,95%, agregó Baptista.

En el caso de la bolsa local, el índice MSCI Nuam Peru Select tuvo un aumento de 1,22% y el MSCI Nuam Perú General, de 0,31%, señaló Guerrero. El rendimiento positivo está relacionado con el sentimiento positivo de los mercados globales, indicó, así como un alza en sectores vinculados a la demanda interna, industrias y financieros.

“La Bolsa de Valores de Lima mantiene una tendencia alcista, acercándose a superar su máximo histórico del pasado 25 de agosto”, añadió.

Baptista consideró que el mercado tiene margen para seguir aumentando si disminuye el precio del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro. Ello dependerá de la evolución de los temas geopolíticos y los resultados corporativos a informar en octubre.

Dólar

Asimismo, este lunes el tipo de cambio mostró una ligera caída, pasando de S/3,361 a S/3,356 el dólar. Falen indicó que en esta jornada se ha observado la apreciación del sol luego de semanas en que se elevó el dólar ante un contexto de mayor inflación en Estados Unidos y un alza de tasas por parte de su Reserva Federal (FED).

A su vez, Guerrero comentó que este lunes hubo mayor oferta de dólares por el pago de impuestos. A nivel internacional hubo un fortalecimiento del dólar, acotó.

En el corto plazo, el tipo de cambio mostraría una tendencia de estabilidad, entre los S/3,35 y S/3,37, estimó Guerrero. Por su parte, Falen consideró que podrían haber jornadas en que disminuya la cotización del dólar ante expectativas de menor inflación en Estados Unidos.