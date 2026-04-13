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Perú anuncia indicios de yacimientos “muy potentes” de petróleo y gas en el mar. Foto: ANDINA/Difusión
Perú anuncia indicios de yacimientos “muy potentes” de petróleo y gas en el mar. Foto: ANDINA/Difusión
Por Christian Silva

En el inicio de la semana, los precios internacionales del petróleo registraron un alza frente al viernes, en un contexto donde Estados Unidos (EE.UU.) aplicó un bloqueo en el Estrecho de Ormuz -zona por donde transita el 20% de la producción mundial de crudo- a las embarcaciones que tienen como punto de partida o destino los puertos de Irán.