En el inicio de la semana, los precios internacionales del petróleo registraron un alza frente al viernes, en un contexto donde Estados Unidos (EE.UU.) aplicó un bloqueo en el Estrecho de Ormuz -zona por donde transita el 20% de la producción mundial de crudo- a las embarcaciones que tienen como punto de partida o destino los puertos de Irán.

El barril de petróleo Brent aumentó 4,37%, con un precio de US$99,36, aunque durante la jornada del lunes llegó a cotizar US$103,87. A su vez, precio del barril West Texas Intermediate (WTI) se incrementó en 2,6% hasta los US$99,08.

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¿Cuál es la situación?

Arturo Vásquez, director de Investigación de Gerens, explicó que esto ocurre tras el fracaso en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y la decisión de EE.UU. de bloquear militarmente el paso de Ormuz.

“Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”, expresó Donald Trump.

Estrecho de Ormuz.

De acuerdo al Comando Central de EE.UU. , según Reuters, los buques que ingresen o salgan de la zona bloqueada y que no cuenten con autorización, podrán ser interceptados.

Esto genera un riesgo operativo en el tránsito del crudo, considera Luis Falen, profesor de la facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico.

Vásquez precisa que el precio del barril de petróleo no se ha disparado por la reactivación de los ductos petroleros de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos, por donde transitan, estimó, alrededor de unos 9,5 millones de barriles diarios.

A ello se suman las acciones de desminar el Estrecho de Ormuz, añadió Vásquez. “Da la impresión de que EE.UU. y los países árabes, sus aliados, quieren tomar control de Ormuz”, sostuvo.

A su vez, Eduardo Ramos Arechaga, Director en Optima Energy Perú, señaló que el bloqueo aplicado por las fuerzas estadounidenses podría conllevar a futuro a que los aliados de Irán -como China y Rusia- soliciten negociar con la administración de Trump. Aunque ello dependerá de la cantidad de almacenamiento flotante que existe alrededor del Estrecho.

Expectativas

Frente a este escenario, el panorama es incierto. Como indicó Ramos, las proyecciones pasan a ser de carácter reservado. “Hoy por hoy hay un bloqueo de EE.UU. en esa zona y dependerá de cómo vaya actuando”, consideró.

A su vez, Vásquez apuntó que el precio del barril de crudo fluctuaría entre los US$90 y los US$100 en este contexto. Añadió que la cotización no se elevaría a los US$150 ante la operación de los ductos petroleros de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Vásquez agregó que el precio podría bajar cuando pasen los buques cargueros por Ormuz, aunque para ello, además de un cese al fuego, también se deberán eliminar las minas marítimas desplegadas por Irán.

“Estimo que mínimo se resolverá en un par de meses (desminar la zona) si hay un alto al fuego o un tratado”, señaló.

Por otro lado, Vásquez estimó que, en caso se llegue a un cese definitivo, los precios de los combustibles en el Perú podrían volver a los niveles previos al conflicto en un rango de seis y ocho meses.

“Es un fenómeno recurrente en los mercados de ‘commodities’. Los precios suben muy rápido cuando hay algún choque internacional, los comercializadores inmediatamente quieren trasladar el sobrecosto logístico de materia prima del mercado, y ajustan lentamente a medida que van gastando los inventarios o se normaliza la información”, explicó.

El periodo de tiempo puede ser menor si en las expectativas del mercado no se observa una mayor volatilidad, precisó.

Fluctuaciones en Wall Street. / Michael Nagle

¿Y Wall Street cómo reacciona?

Los indicadores de la Bolsa de Nueva York iniciaron la jornada del lunes en rojo y cerraron al alza. Es así que el Dow Jones creció 0,63% y el S&P 500 registró un aumento de 1,02%.

Según Falen, esto se explica por una expectativa del mercado sobre una potencial nueva negociación entre EE.UU. e Irán, así como el inicio del periodo en el que las empresas presentan sus resultados del primer trimestre.

“Eso va a comenzar a mover el mercado en los próximos días. Comienza siempre el sector financiero y después reportan las demás empresas del S&P 500″, apuntó.