Los precios del petróleo escalaban el martes, en medio de las preocupaciones por una interrupción de la oferta tras la invasión de Ucrania y las sanciones contra Rusia, aspectos que eclipsaban los reportes de una liberación coordinada de existencias mundiales de crudo como medida de emergencia.

Los futuros del petróleo Brent a mayo avanzaban US$ 4.02 o 4,01% a US$ 101.99 el barril a las 10:02 GMT. El contrato de referencia tocó un máximo de siete años de US$ 105.79 después de que comenzó la ocupación de fuerzas rusas en Ucrania la semana pasada.

Los futuros crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos para entrega en abril sumaban US$ 3.24, o 3,38% a US$ 98.96 el barril. Los precios del WTI alcanzaron un techo de US$ 99.10 el barril el día anterior, cerrando con un alza superior al 4%.

Una enorme caravana militar de Rusia se acercaba el martes a la capital de Ucrania, Kiev, después de que las conversaciones sobre un alto el fuego entre las partes no lograran avanzar el lunes.

El aislamiento económico de Rusia empeoró cuando la mayor empresa naviera del mundo, Maersk, sostuvo el martes que detendría los envíos de contenedores hacia y desde Rusia.

“La frágil situación en Ucrania y las sanciones financieras y energéticas contra Rusia sostendrán una crisis aguda y el petróleo estará muy por encima de US$ 100 por barril en el corto plazo, o incluso más, si el conflicto se intensifica”, dijo Louise Dickson, analista senior del mercado petrolero de Rystad, en una nota enviada a clientes.

Las principales empresas de petróleo y gas, incluidos BP y Shell, han anunciado planes para salir de las operaciones rusas y empresas conjuntas.

Los compradores de petróleo ruso se enfrentan a dificultades con los pagos y la disponibilidad de buques debido a las sanciones impuestas a BP por la cancelación de las cargas de fuel oil desde un puerto ruso del Mar Negro.

Aún así, la confianza el mercado fue compensada en parte porque Estados Unidos y sus aliados están discutiendo una liberación coordinada de existencias de crudo para mitigar la interrupción del suministro. La medida podría llegar a entre 60 millones y 70 millones de barriles, reportaron medios.

Con información de Reuters

