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Resumen

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Los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 2,20 dólares respecto al cierre anterior. (Foto: EFE)
Los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 2,20 dólares respecto al cierre anterior. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 2,13 %, hasta 101,07 dólares el barril, a la espera de avances en Oriente Medio.

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