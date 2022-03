Los precios del petróleo subían el martes superando los US$ 126 por barril, ya que la posibilidad de sanciones formales de Estados Unidos contra las exportaciones de hidrocarburos rusos avivó la preocupación por la oferta.

Los futuros del crudo Brent de referencia para mayo subían US$ 3.56, o un 2,9% a US$ 126.77 por barril a las 11:03 GMT.

Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril ganaban US$ 3.12, o un 2,6% a US$ 122.52 el barril.

Fuentes dijeron a Reuters que Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo, podría prohibir las importaciones de petróleo ruso tras la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero. Washington está dispuesto a tomar la medida sin la participación de los aliados europeos, dijeron.

La petrolera británica Shell señaló el martes que planea retirarse del petróleo y el gas rusos y detener todas las compras al contado de crudo ruso como primera medida inmediata.

Precios del petróleo podrían subir más

Los precios del petróleo podrían subir a más de US$ 300 por barril si Estados Unidos y la Unión Europea prohíben las importaciones de petróleo de Rusia, sostuvo el lunes el viceprimer ministro Alexander Novak.

El temor a que Rusia responda a las sanciones ya impuestas deteniendo las exportaciones de energía impulsó los precios al alza.

Goldman Sachs elevó su previsión de precios del Brent para 2022 a US$ 135 por barril desde US$ 98 y su perspectiva para 2023 a US$ 115 por barril desde US$ 105, al calcular que la economía mundial podría enfrentarse a la “mayor crisis de suministro energético de la historia”, dado el papel clave de Rusia.

La aparente ralentización de las conversaciones con Irán sobre su programa nuclear, que pondría fin a las sanciones contra sus ventas de petróleo, añadió un nuevo apoyo a los precios. El enviado de la Unión Europea en las conversaciones dijo que dependía de Irán y de Estados Unidos tomar decisiones políticas para llegar a un acuerdo.

El petróleo iraní podría tardar meses en fluir tras un acuerdo nuclear.

Las interrupciones del suministro de petróleo se producen mientras los inventarios siguen cayendo en todo el mundo.

Con información de Reuters

