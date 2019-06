Venezuela: conoce aquí el precio del dólar hoy miércoles 12 de junio del 2019

El tipo de cambio mantenía su tendencia al alza el miércoles en Venezuela, un día después de conocerse que nueve de cada 10 empresas del país paralizó o redujo su producción en el primer trimestre de 2019, debido a los apagones, la escasez de gasolina y restricción de créditos.

En horas de la mañana, el tipo de cambio registraba una fuerte subida de 4,2% en el mercado informal de Venezuela. El dólar se cotizaba a 6.674,44 bolívares soberanos, un nivel mayor en 267,71 unidades en relación al cierre del martes (6.406,73 bolívares soberanos).

►Más de 40 mil venezolanos ya tienen un empleo formal en el Perú

►Messi, LeBron James y Federer entre los deportistas mejor pagados del mundo

Un informe de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) mostró los problemas que tuvieron que afrontar las empresas venezolanas en el primer trimestre debido a la crisis.

"El 96% de las empresas dijeron que no produjeron o que disminuyó poco o mucho sus niveles de producción [...] Esto es dramático y una empresa que no está produciendo no puede seguir en pie", dijo Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Un 14%, agregó, detuvo por completo sus actividades.

La situación es aún más crítica considerando que cuatro quintas partes de las compañías del país cerraron desde el ascenso del chavismo al poder hace dos décadas, señaló Olalquiaga.

El dirigente apuntó que las empresas activas en Venezuela apenas operan al 18% de su capacidad instalada, frente a 81% y 78% de las industrias de las vecinas Colombia y Brasil, respectivamente. Un 84%, en tanto, debió despedir trabajadores.

Olalquiaga vinculó el retroceso con masivos apagones que golpean al país desde marzo pasado y con la falta de combustible para el transporte.

El desabastecimiento de gasolina es crónico en zonas fronterizas desde hace años, pero se ha extendido a varias regiones del interior.

El problema empeoró tras la entrada en vigor, en abril, de un embargo de Estados Unidos que prohíbe negociar petróleo venezolano en el sistema financiero estadounidense y vender al país combustibles y diluyentes para procesar su crudo pesado.

Con información de AFP