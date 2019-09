Venezuela: conoce aquí el precio del dólar hoy lunes 2 de setiembre del 2019

El tipo de cambio en Venezuela registró un alza, según el portal Dolar Today, tras las afirmaciones del encargado de una oficina diplomática estadounidense para el país sudamericano, quien señaló que Estados Unidos no pretende alguna intervención militar como una salida a la crisis económica y política en el país.

En este panorama, el tipo de cambio se encontraba en 26.012,82 bolívares por dólar.

Esta cifra mostrada por Dolar Today representa una subida de 62 puntos a diferencia de la jornada anterior, cuando cotizaba a 25.950,42 bolívares por billete verde.

El gobierno de Donald Trump está empleando las sanciones y la diplomacia para presionar la salida del presidente venezolano Nicolás Maduro del poder, pero hasta ahora no ha mostrado la intención de usar la fuerza militar, aunque tampoco la ha descartado.

El Departamento de Estado anunció el miércoles que abrirá una Unidad de Asuntos de Venezuela que estará dirigida por James Story, el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela y quien fue uno de los últimos diplomáticos estadounidenses retirados de la embajada en Caracas en marzo, cuando Maduro rompió relaciones políticas con Washington.



Como se recuerda, en 2001 Story manifestó que Estados Unidos no quiere intervenir en Venezuela:



"Lo que queremos nosotros no es una intervención militar de la comunidad internacional, sino una salida pacífica, política, democrática con la Constitución de Venezuela. ¿Cómo pueden tener una democracia cuando la gente no puede escoger con votos?".



Con información de Reuters.