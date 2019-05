Dólar en Venezuela: conoce el tipo de cambio para hoy domingo 26 de mayo del 2019

El tipo de cambio en Venezuela abrió este domingo al alza tras el anuncio del miércoles del jefe de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, de que más diputados serán procesados por la rebelión contra Nicolás Maduro.

El dólar en el mercado paralelo se ubica hoy a 5.918,43 bolívares venezolanos, una subida de más de 30 unidades o 0,56% en comparación con la cotización de la sesión anterior donde se ubicó a 5.885,22 bolívares, según el portal Dolar Today.

Cabello advirtió que su organismo retirará la inmunidad a más diputados opositores para que sean procesados judicialmente por un fallido alzamiento militar contra el régimen de Maduro.

"Ayer me dijeron: Ya entraron otros diputados más a la lista a los que hay que allanarles la inmunidad parlamentaria. Acá no puede haber impunidad", adelantó Cabello, número dos del chavismo, en su programa en la televisora estatal VTV. El dirigente no dijo cuántos legisladores y tampoco mencionó nombres.

Hasta el momento, la Constituyente ha anulado el fuero de 14 congresistas por la rebelión que el pasado 30 de abril encabezó Juan Guaidó, jefe del Parlamento que asumió como presidente encargado de Venezuela, luego de que la mayoría opositora del Legislativo declarara "usurpador" a Maduro.

Uno de ellos, el vicepresidente del Congreso, Edgar Zambrano, fue arrestado y los demás se refugiaron en sedes diplomáticas, huyeron del país o se encuentran en la clandestinidad.

Fuente: AFP