Precio del oro cae por alza global del dólar tras publicación de minutas de la FED

El precio del oro descendió al cierre del miércoles debido al fortalecimiento global dólar tras la publicación de las minutas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal de EE.UU. (FED), que confirmaron las expectativas de nuevas alzas de interés por parte del banco central estadounidense.

En los minutos finales al cierre de la sesión, el oro al contado perdía un 0,1 % a US$ 1.222,56 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos descendieron un 0,29 % a US$ 1.227,40 la onza.

Mayores tasas en Estados Unidos impulsan al dólar, lo que presiona al oro al incrementar el costo de oportunidad del lingote.

Se conoció hoy que todas las autoridades de la FED estuvieron a favor de subir las tasas de interés el mes pasado, en una reunión en la que en general también concordaron que el costo del endeudamiento seguiría aumentando, según las minutas del encuentro divulgadas.

La FED elevó las tasas de interés en septiembre pasado por tercera vez este año y afirmó que planea cuatro alzas más para fines de 2019 y otra en 2020.

El índice dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una cesta de importantes monedas extranjeras, subió a su máximo nivel en una semana, mientras que los mercados bursátiles del mundo cayeron.

El oro, considerado como un activo de refugio en tiempos de incertidumbre política y económica, cotiza alrededor un 10% por debajo de máximos vistos en abril debido a que los inversores optan por el dólar ante la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Entre otros metales preciosos, la plata retrocedió un 0,2 % a US$ 14,62 la onza, mientras que el platino bajó un 0,4 % a US$ 833,30 la onza. En tanto, el paladio bajó un 0,7 % a US$ 1.071 la onza.

Fuente: Reuters