Precio del oro cierra con leve caída por fortalecimiento del dólar

El precio del oro descendió este miércoles debido al alza global del dólar, lo que motivó a los inversores a tomar ganancias tras una caída de las acciones que había llevado al metal a un máximo de más de tres meses en la sesión anterior.

El oro al contado perdió un 0,1 % a US$ 1.228,75 por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos retrocedieron un 0,3 % a US$ 1.232,80 la onza.

El metal precioso había alcanzado el martes los US$ 1.239,68 por onza, su nivel más alto desde mediados de julio.

"Puede haber habido algo de toma de ganancias cuando los precios subieron hasta cerca de US$ 1.240 (...) El alza del índice dólar fue un catalizador para sacar a la gente del oro", indicó Bart Melek, jefe de estrategias de productos básicos en TD Securities.

El índice dólar, que mide el rendimiento de la divisa contra una canasta de seis monedas, subió a su nivel más alto desde el 17 de agosto, lo que encarece el lingote para los compradores con otras monedas.

Las acciones estadounidenses descendían presionadas por ganancias decepcionantes, preocupaciones sobre el presupuesto de Italia y una pérdida de fuerza del crecimiento económico mundial.

Los analistas estiman un respaldo del oro ya que el lingote será utilizado por los inversores como un activo seguro frente a las crecientes tensiones políticas y económicas en el mundo.

Entre otros metales, el paladio bajó un 1,2 % a US$ 1.126,60 por onza, tras alcanzar un máximo histórico en la sesión anterior, la plata cayó un 0,3 % a US$ 14,68 la onza, mientras que el platino se deslizó un 0,4 % a US$ 826,99 por onza.

Fuente: Reuters