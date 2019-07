Precio del oro cotiza estable tras reporte del PBI de China

El oro cotizaba estable el lunes tras la publicación de un dato que mostró que el crecimiento de China se desaceleró a su nivel más débil en 27 años, mientras que el avance de las acciones reducía el apetito por el lingote porque los inversores se aferraron a algunas lecturas positivas de la segunda mayor economía del mundo.

El crecimiento de China se desaceleró al 6.2% en el segundo trimestre, un mínimo de al menos 27 años, al debilitarse la demanda en el país y en el extranjero por la creciente presión comercial de Estados Unidos.

► Cobre avanza a máximos de dos semanas en la apertura del lunes



► Huawei estima que Google es su principal socio de negocios estadounidense



El oro al contado subía un 0.1% a US$ 1,416.29 la onza a las 10:05 (GMT), revirtiendo algunas pérdidas previas al dato en China. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.4% a US$ 1,418.10.

Los socios comerciales y los mercados financieros de China están observando de cerca la guerra comercial con Estados Unidos que se alarga y hace más costosa, lo que alimenta las preocupaciones de una recesión mundial.

Las acciones a nivel mundial subieron a un máximo de 18 meses tras la publicación del PBI chino.

"El oro está esperando un nuevo catalizador de tendencia. Hoy es un comienzo flojo para el oro, pero eso no significa que la semana vaya a ser así", dijo Lukman Otunuga, analista de investigación de FXTM.

Los inversores esperan otros datos esta semana, como las ventas minoristas y la producción industrial de Estados Unidos, para obtener pistas sobre la salud de la economía más grande del mundo.

La Reserva Federal de Estados Unidos publicará el miércoles su Libro Beige, algo esperado por los mercados debido a sus comentarios sobre cómo las tensiones comerciales han afectado la perspectiva comercial.

La semana pasada, el oro ganó un 1.1% por las fuertes expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed, lo que también pesó sobre el dólar. Las perspectivas para el lingote siguen siendo positivas, dijeron analistas, que esperan que el metal se mantenga respaldado por las expectativas de tipos más bajos en Estados Unidos y las preocupaciones por el crecimiento.

Entre otros metales preciosos, el paladio ganaba un 1% a US$ 1,560.60, mientras que la plata sumaba un 0.8% a US$ 15.34 la onza. El platino, en tanto, subía un 1.7% a US$ 842.09, un máximo de una semana.



Fuente: Reuters