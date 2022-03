Los precios del aluminio, el cobre y el níquel tocaban nuevos máximos el jueves, ya que la expansión de las sanciones impuestas a Rusia por su invasión a Ucrania amenaza con interrumpir aún más el flujo de materias primas procedentes de un importante productor.

Rusia produce metales industriales y preciosos, así como el gas natural que se utiliza para generar la electricidad que alimenta la producción de otras materias primas.

Las sanciones a los bancos y a las élites rusas han interrumpido el flujo de materiales a los mercados mundiales en un momento en que los inventarios de aluminio y otros metales están en mínimos de varios años.

Estados Unidos está preparando un paquete de sanciones dirigido a más oligarcas rusos, así como a sus empresas y activos, dijeron el miércoles dos fuentes familiarizadas con el asunto, mientras Washington aumenta la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin.

El níquel a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) tocó un máximo no visto desde abril de 2011 a US$ 27.815 la tonelada. A las 12:00 GMT, subía un 6% a US$ 27.405.

El aluminio a tres meses en la LME trepaba un 3,8% a un récord de US$ 3.710, mientras que el cobre sumaba un 1,8% a US$ 10.371 por tonelada.

Rusia produce cerca del 6% del aluminio mundial, el 7% del níquel global y representa alrededor del 3,5% del suministro de cobre.

La tensión en el mercado de la LME se aprecia en los diferenciales, que muestran las primas del metal para entrega inmediata en comparación con los contratos a tres meses.

El níquel al contado de la LME tiene una prima de US$ 610 por tonelada, cerca del récord de US$ 645 que alcanzó la semana pasada. Los inventarios de níquel en los almacenes registrados en la LME están en su punto más bajo desde 2019, con 77.784 toneladas, de las cuales el 52% están reservadas para su entrega .

Con información de Reuters

