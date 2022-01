Los precios del cobre caían el viernes debido a que la aversión al riesgo se extendía por los mercados financieros y los inversores aprovechaban de tomar ganancias luego de dos días de remontadas de los precios.

A las 12:30 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0,7% a US$ 9.918 la tonelada, luego de tocar el umbral psicológico de US$ 10.000 el jueves.

“El cobre y el resto del sector de los metales se están enfriando un poco hoy”, dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

“Nos estamos topando con algunas tomas de ganancias luego de ese fuerte avance y también se debe a que tenemos un sentimiento de aversión al riesgo en el mercado de valores”, agregó.

Los mercados bursátiles caían siguiendo al descenso tardío en Estados Unidos, debido a que temores sobre el ritmo del endurecimiento de la política monetaria de la Fed y ganancias más débiles de lo esperado afectaron la confianza de los inversionistas.

Pero el cobre, que a menudo se usa como barómetro de la salud económica mundial, va rumbo a anotar una ganancia semanal de más del 2%, respaldado por preocupaciones sobre el suministro, bajos inventarios en los almacenes asociados a bolsas y una serie de políticas expansivas en China, el principal consumidor del metal.

El contrato de cobre a marzo, el más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái , finalizó la sesión con un avance del 0,6% a 71.290 yuanes (US$ 11.246,61) la tonelada.

El níquel en Shanghái subió hasta un 5,2% a un récord de 179.780 yuanes la tonelada, pero en la LME caía un 0,4% a US$ 23.695 la tonelada, luego de tocar los US$ 24.435 en la víspera, su cota más alta desde agosto de 2011.

El aluminio cedía un 1,4% a US$ 3.069 la tonelada y el zinc bajaba un 0,1% a US$ 3.646, pero el plomo sumaba un 1% a US$ 2.372 y el estaño operaba con pocos cambios a US$ 43.500.

Con información de Reuters.

