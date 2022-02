Los precios del cobre bajaban este lunes un 0,7% a US$ 9.787 la tonelada, presionados por el nerviosismo en torno a la demanda de China, el principal consumidor mundial del metal, y el sesgo alcista del dólar.

En tanto, los precios del aluminio y el níquel se encaminaban a marcar máximos de varios años por el creciente temor a que una caída de los suministros procedentes de Rusia exacerbe la escasez de ambos metales industriales.

Una invasión de Rusia a Ucrania podría derivar en sanciones contra empresas rusas que incluyen a Norilsk Nickel, que suministra alrededor del 10% del níquel del mundo, y Rusal, que representa cerca del 5% de las existencias globales de aluminio.

Rusia ha negado reiteradamente que se esté preparando para invadir Ucrania.

El aluminio referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) sumaba un 1% a US$ 3.169 la tonelada a las 10:37 GMT.

El precio del metal usado en las industrias de la energía, la construcción y el embalaje alcanzó los US$ 3.333 la tonelada la semana pasada, cerca del máximo histórico de US$ 3.380,15 de julio de 2008.

Por su parte, el níquel sumaba un 1,7% a US$ 23.450 la tonelada, no muy lejos del máximo de 10 años de US$ 24.435 la tonelada de enero.

Con información de Reuters.

