Los precios del cobre caían el jueves debido a la preocupación por la demanda en los principales consumidores, China y Europa, como también la firmeza del dólar, lo que estimulaba la venta del metal industrial, aunque las bajas existencias limitaban las pérdidas.

A las 11:09 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,6%, a US$ 9.781 la tonelada.

“Las festividades del Año Nuevo en China y los Juegos Olímpicos de Invierno implican una actividad (manufacturera) y una demanda china de (metales) básicos reducida”, dijo un operador de metales. “El endurecimiento de la política monetaria podría poner freno a la demanda en Europa”.

La apreciación del dólar encarece a los metales tasados en esta moneda para los tenedores de otras divisas, lo que podría reducir la demanda.

Se espera que el Banco Central Europeo mantenga su política sin cambios el jueves, pero podría reconocer que la inflación seguirá siendo alta durante más tiempo de lo esperado, una señal que algunos pueden tomar como un indicio de una salida más rápida del estímulo.

Los inventarios de cobre en los almacenes autorizados por la LME se situaban en 82.400 toneladas, un 65% menos que en agosto. Las órdenes de compra canceladas -metales destinados a la entrega-, que representan el 31% del total, sugieren que se van a realizar más entregas de cobre.

En otros metales básicos, el níquel operaba con escasos cambios, a US$ 22.770 la tonelada; el aluminio subía un 1,2% a US$ 3.023; el zinc variaba poco a US$ 3.608; el plomo caía un 0,9% a US$ 2.220; y el estaño sumaba un 0,5% a US$ 43.250.

Con información de Reuters.

