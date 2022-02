El precio del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) continuaba su remontada de esta semana y ganaba 0,32% para situarse en el umbral de US$ 10.000 por tonelada que superó en la jornada anterior.

En tanto, el aluminio y otros metales básicos también subían el miércoles a medida que disminuían las tensiones entre Rusia y Occidente por Ucrania. El enfoque variaba a una crisis energética que ha provocado el cierre de fundiciones, principalmente en China y Europa.

El aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) sumaba un 0,89% a US$ 3.236,50 la tonelada a las 13:00 GMT. El material ligero que se utiliza en el transporte y el embalaje es el metal que requiere más energía para su producción.

“Creo que mayormente se trata de un repunte gracias a la situación geopolítica más calmada”, dijo Xiao Fu, jefe de estrategia de mercado de productos básicos en Bank of China International.

“El aluminio sigue destacando por el tema de la energía, aunque la situación entre Rusia y Ucrania se ha tranquilizado, los mercados de energía y gas todavía están bastante ajustados y los precios del petróleo están en niveles elevados”, explicó.

Los mercados bursátiles y financieros se mostraron optimistas luego de que Moscú anunció un retiro parcial de las tropas desde las fronteras de Ucrania, a pesar de que Occidente se mostró escéptico.

En China, el principal consumidor global de metales básicos, la inflación a puertas de fábricas se enfrió hasta su menor nivel en seis meses en enero, según datos oficiales, ya que las medidas gubernamentales para controlar los crecientes costos de las materias primas pesaron sobre los precios mayoristas.

Entre otros metales, el níquel ganaba 0,9% a US$ 23.505 la tonelada, el plomo agregaba 0,6% a US$ 2.322,50, zinc subía 1,1% a US$ 3.620 y el estaño aumentaba un 0,7% a US$ 43.700 la tonelada.

Con información de Reuters