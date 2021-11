Los precios del aluminio subían el viernes, debido a que una explosión en una fundición en China alimentó los temores sobre la escasez de suministros, mientras que las preocupaciones por la escasez y los bajos inventarios impulsaban los precios del cobre.

El aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,6% a US$ 2.657 la tonelada a las 10:40 GMT, tras haber tocado un máximo de sesión de US$ 2.697.50. En tanto, el cobre subía un 1,7% a US$ 9.601 la tonelada.

“La noticia de la explosión ayudó al aluminio en una reacción instintiva”, dijo un operador de aluminio, que agregó que los precios más altos dependerían de si la interrupción se prolonga y exacerba la escasez. “Para el cobre, la historia todavía se trata de los inventarios”.

Una planta de aluminio en la provincia china de Yunnan con una capacidad anual de 300.000 toneladas detuvo la producción después de una explosión el jueves por la noche, de acuerdo a un reporte del mercado de metales de Shanghái.

Una persona que contestó el teléfono en la oficina de gestión de emergencias de la ciudad de Wenshan, en Yunnan, confirmó a Reuters que se produjo una explosión en una fábrica de aluminio el jueves por la noche, sin identificar a la empresa ni proporcionar ningún otro detalle.

Entre otros metales, el zinc aumentaba un 0,7% a US$ 3.181 la tonelada, el plomo sumaba un 0,6% a US$ 2.228 y el níquel subía un 1% a US$ 19.840.

En tanto, el estaño caía un 0,9% a US$ 38.110 a medida que las preocupaciones relacionadas con la escasez comenzaron a disminuir.

Con información de Reuters