Los precios del cobre subían el lunes, mientras el dólar perdía terreno, pero los volúmenes de negociación eran escasos porque los mercados de China, el principal consumidor mundial de metales, estaban cerrados por las festividades del Año Nuevo Lunar.

A las 12:55 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,62% a US$ 9.566 la tonelada, superando una cierta debilidad inicial.

“El comercio será relativamente tranquilo durante toda la semana por Año Nuevo chino. Pero por el momento los metales básicos se ven apoyados por la benignidad de los mercados de renta variable y un dólar que empuja a los metales al alza”, dijo Daniel Briesemann, analista del Commerzbank.

Un dólar más débil favorece la demanda de las materias primas en las que se cotiza, mientras que la firmeza de los mercados bursátiles apunta a un mayor apetito de riesgo por parte de los inversores.

El cobre, considerado un barómetro económico, se encaminaba a su mayor pérdida mensual desde setiembre, mientras los mercados se preparan para una subida de las tasas de interés en Estados Unidos.

Los precios del aluminio referencial cedían un 0,9% a US$ 3.054 por tonelada. No obstante, se aprestaba a cerrar el mes con un avance superior al 9%, el más fuerte desde noviembre de 2020, por una menor producción, una sólida demanda y temores a que una escalada del conflicto de Ucrania pueda interrumpir las exportaciones del principal productor, Rusia.

En otros metales básicos, el zinc subía un 0,9% a US$ 3.634 por tonelada; el plomo mejoraba un 0,2% a US$ 2.267; el estaño ganaba un 0,7% a US$ 42.000; y el níquel avanzaba un 0,4% a US$ 22.430.

Con información de Reuters

