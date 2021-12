Los precios del cobre subían el viernes debido al optimismo sobre el crecimiento en China, el principal consumidor de metales, pero la incertidumbre sobre los próximos datos de inflación de Estados Unidos contenía el avance.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,2% a US$ 9.550 la tonelada a las 11:00 GMT.

Los datos de aduanas de esta semana mostraron que las importaciones de cobre de China en noviembre aumentaron por tercer mes consecutivo, mientras que las exportaciones generales subieron un 22%, más de lo esperado.

“Es probable que veamos un poco de aceleración en el consumo a principios del próximo año, ya que los últimos datos de China sugieren que tal vez la situación esté mejorando en términos de actividad de importación-exportación”, dijo Guy Wolf, jefe global de análisis de mercado en el corredor Marex.

Entre otros metales, el zinc caía un 0,3% a US$ 3.299.50. El aluminio subía un 0,4% a US$ 2.636 la tonelada, el níquel ganaba un 0,2% a US$ 19.920 y el plomo cedía un 1,2% a US$ 2.257.50.

Con información de Reuters.

