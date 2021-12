Los precios del cobre subían el martes, después de que el banco central chino flexibilizó la política monetaria y mientras las importaciones del principal consumidor de metales del mundo subieron en noviembre.

El Banco Popular de China dijo el lunes que reducirá la cantidad de efectivo que los bancos deben mantener en reserva, su segundo movimiento de este tipo este año, liberando los fondos en liquidez a largo plazo para impulsar un crecimiento económico desacelerado.

“La flexibilización de la política china provocó optimismo, mientras que ya es probable que hayamos visto lo peor del mercado inmobiliario”, refirió Wenyu Yao, analista de ING. El mercado inmobiliario es un importante consumidor de cobre.

Asimismo, las importaciones chinas de cobre aumentaron en noviembre por tercer mes consecutivo, según datos de aduanas, alcanzando su nivel más alto desde marzo, ya que la demanda de cobre aumentó ante el alivio de una crisis energética que había afectado a la producción industrial.

A las 12:30 GMT, el cobre referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1,3%, a US$ 9.625 la tonelada.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME mejoraba un 1,5% a US$ 2.627 la tonelada; el zinc agregaba un 1,8% a US$ 3.220; el plomo aumentaba un 1% a US$ 2.217; el estaño subía un 1,3% a US$ 39.250; y el níquel trepaba un 1,5% a US$ 20.120.

Con información de Reuters.

VIDEO RECOMENDADO

Uno de los postres más representativos de la navidad en el Perú es el Panetón. Los hay de todas las marcas y tamaños, sin embargo, no es un secreto que este suele contener una considerable cantidad de kilocalorías, azúcares y grasas saturadas. Aquí te traemos el cuadro comparativo de panetones de Indecopi y entérate cuál marca tiene estos indicadores con los números más elevados.