Los precios del cobre subían el martes, después de que Rusia regresó algunas tropas a sus bases luego de ejercicios militares cerca de Ucrania, lo que disminuía el temor a una invasión e impulsaba a los mercados financieros.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) sumaba 0,43% a US$ 9.962,50 la tonelada a las 11:52 GMT, luego de haber ganado un 0,6% el día anterior.

No estaba claro cuántas unidades rusas se están retirando hacia sus bases, ya que un estimado de 130.000 efectivos se han desplegado a sectores cercanos a la frontera con Ucrania.

“En el corto plazo, los mercados de metales permanecen a merced de la situación de Ucrania, moviéndose de un lado a otro entre una dinámica de aversión y de riesgo”, dijo Gianclaudio Torlizzi, socio de la consultora T-Commodity en Milán.

“Pero si excluimos las presiones geopolíticas, la tendencia general sigue siendo alcista para la mayoría de los metales”, expresó.

Cualquier movimiento a la baja, incluidas las reacciones instintivas a un endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos más acelerado, sería una oportunidad de compra, agregó Torlizzi, quien tiene como objetivo un precio del cobre de hasta US$ 11.000 y de US$ 3.500 para el aluminio.

Dado que se espera que las compras físicas en China comiencen a aumentar en las próximas semanas a medida que la economía vuelve a la normalidad tras las vacaciones del Año Nuevo Lunar, es probable que las existencias visibles de cobre permanezcan en mínimos de varios años a corto plazo, dijeron analistas.

Entre otros metales de uso industrial, el aluminio caía un 0,2% a US$ 3.209 la tonelada, el zinc ganaba un 0,6% a US$ 3.597,50, el níquel subía un 0,2% a US$ 23.220, el plomo avanzaba 0,5% a US$ 2.298 y el estaño sumaba 0,3% a US$ 43.380 la tonelada.

