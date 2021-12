Los precios del cobre y otros metales industriales bajaban el lunes, por temor a que la propagación de la variante ómicron del coronavirus complique la recuperación económica mundial.

La variante se ha registrado hasta ahora en al menos 89 países, aunque la gravedad de la enfermedad que provoca sigue sin estar clara. Holanda impuso restricciones para frenar su propagación, lo que hace temer que otros países sigan su ejemplo y frenen la actividad económica.

El cobre, muy usado en las infraestructuras, se considera un indicador de la salud económica mundial. A las 12:12 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0,42% a US$ 9.398 la tonelada.

“Hay una creciente preocupación por el aumento de los casos de la variante ómicron, sobre todo en Europa”, dijo Wenyu Yao, analista de ING, añadiendo que más cierres podrían dañar la demanda de metales.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME bajaba un 1,7% a US$ 2.676 por tonelada; el zinc cedía un 1,1% a US$ 3.349; el plomo restaba un 0,4% a US$ 2.299; el estaño subía un 0,1% a US$ 38.360; y el níquel perdía un 1,9% a US$ 19.286.

Con información de Reuters.