Los precios del oro retrocedían el martes desde un máximo de varios meses, mientras que el paladio caía alrededor de un 3% debido a que las noticias sobre el regreso de algunas tropas rusas que estaban desplegadas en la frontera con Ucrania generaron un repunte en los activos de mayor riesgo.

El oro al contado bajaba un 0,8% a US$ 1.854,50 la onza a las 10:42 GMT, después de alcanzar su nivel más alto desde el 11 de junio a US$ 1.879,48. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0,7% a US$ 1.857 la onza.

“Lo que hemos visto desde la última hora del viernes en la sesión de Estados Unidos y hasta el lunes ha sido impulsado por el temor a una invasión rusa. Por tanto, cualquier señal de que la incursión es menos probable pesa sobre el oro, haciéndolo caer desde esos máximos”, dijo Craig Erlam, analista de mercado en OANDA.

En ausencia de un gran conflicto geopolítico, la señal alcista para el lingote será su capacidad para mantenerse por encima del umbral de US$ 1.850, agregó Erlam.

Algunas tropas en los distritos militares de Rusia adyacentes a Ucrania estaban regresando a sus bases después de completar ejercicios militares, refirió el martes el Ministerio de Defensa de Rusia, lo que provocó un repunte en las acciones europeas.

Atrapados en la estela del oro, la plata al contado perdía 2% a US$ 23.35 por onza, en tanto el platino bajaba un 0,9% a US$ 1.018,85 la onza, y el paladio caía un 2,4% a US$ 2.303,11 por onza.

El paladio ha experimentado fuertes repuntes últimamente, después de haber registrado su mejor mes en 14 años en enero, ya que los analistas habían apuntado a una posible interrupción del suministro del productor clave -Rusia- si el conflicto de Ucrania se intensifica.

Con información de Reuters.