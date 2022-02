Los precios del oro caían el martes desde su nivel más alto desde junio, pero la escalada de las tensiones en Europa del Este podría mantener el impulso debido a la fuerte demanda por activos de refugio.

El oro al contado bajaba un 0,5% a US$ 1.895,76 la onza a las 12:18 GMT, después de escalar previamente en la sesión a un techo no visto desde el 1 de junio, a US$ 1.913,89 la onza. Los futuros de oro de Estados Unidos ganaban 0,1% a US$ 1.901,70 la onza.

“Había mucho pesimismo antes de la apertura europea. Los mercados bursátiles abrieron significativamente a la baja y, aunque todavía estamos en rojo en el día, muchas de esas pérdidas se han reducido”, dijo Michael Hewson, analista de mercados de CMC Markets Reino Unido.

Sin embargo, “las preocupaciones geopolíticas podrían llevar a los bancos centrales a desacelerar el ritmo de su ciclo de ajuste monetario, y eso en sí mismo probablemente sea positivo para el oro”, expresó Hewson.

Si bien los lingotes se consideran una cobertura contra la inflación y los riesgos geopolíticos, los aumentos de las tasas de interés tienden a elevar el costo de oportunidad de mantener al oro como inversión.

Estados Unidos y sus aliados europeos se aprestaban a anunciar nuevas sanciones contra Rusia el martes, después de que el presidente Vladimir Putin reconoció dos regiones separatistas en el este de Ucrania, profundizando los temores occidentales de una nueva guerra en Europa.

Entre otros metales preciosos, la plata aumentaba un 0,5% a US$ 24.05 por onza; mientras que el platino ganaba un 0,4% a US$ 1.078,91 la onza; y el paladio bajaba un 0,8% a US$ 2.368,29 la onza.

Con información de Reuters

