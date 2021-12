Los precios del oro bajaban el lunes, en una jornada de escasas operaciones en la que el dólar repuntaba, aunque el lingote seguía rondando máximos de una semana, ya que la preocupación por la variante ómicron del coronavirus aumentaba la demanda de seguridad.

A las 10:12 GMT, el oro al contado cedía un 0,1% a US$ 1.806,60 la onza, pero se mantenía por encima de los US$ 1.800 tocados la semana pasada. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0,2% a US$ 1.807,40.

“Aunque hay un dólar más firme, no hay mucho movimiento en el oro hoy”, dijo Peter Fertig, de Quantitative Commodity Research, añadiendo que una de las principales razones de la falta de liquidez es el cierre de mercados durante la Navidad.

Un leve alza de los rendimientos aumenta el costo de oportunidad de mantener el oro, lo que está pesando un poco en los precios, añadió. Las acciones mundiales se estabilizaban y el crudo bajaba por preocupaciones sobre el posible impacto de ómicron en la economía el año próximo.

El índice dólar subía desde un mínimo de casi una semana, restando atractivo al oro -que se comercia en la divisa estadounidense- para los tenedores de otras monedas.

En otros metales preciosos, la plata bajaba un 1%, a US$ 22.71 la onza; el platino caía un 1,5% a US$ 960; y el paladio restaba un 0,3% a US$ 1.943,45, tras tocar su máximo desde el 23 de noviembre a US$ 1.962,50.

Con información de Reuters

