Los precios del oro caían el martes y el dólar repuntaba de cara a la entrega de las más recientes cifras de inflación en Estados Unidos, debido a que los inversores anticipaban que la Reserva Federal de Estados Unidos apuntaría a alzas de tasas de interés agresivas este año.

A las 10:17 GMT, el oro al contado caía un 0,1% a US$ 1.818.70 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0,1% a US$ 1.819.90.

El jueves se conocerá el Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos para enero y el mercado espera que muestre un incremento mensual de 7,3%, lo que sería su mayor aumento desde 1982.

Una robusta cifra de inflación podría aumentar la presión sobre la Fed para que realice un ajuste más rápido, lo que elevaría el costo de oportunidad de tener lingotes, que no rinden intereses.

“Hubo un cambio muy claro hacia una línea más dura en los últimos meses y ese es cada vez más el caso a medida que aumentan las presiones de los precios. Otro golpe de inflación el jueves probablemente desencadene más preocupaciones y podría generar ondas en los mercados”, dijo Craig Erlam, analista senior de mercado de OANDA.

El oro, que se considera una cobertura contra la inflación y los riesgos geopolíticos, subió el lunes al nivel más alto desde el 26 de enero.

A pesar de un ligero retroceso el martes, el oro tiene demanda como refugio seguro dadas las tensiones actuales en torno a Rusia y Ucrania, señalaron analistas.

El índice del dólar ganó un 0,2%, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subieron a sus niveles más altos en más de dos años.

El oro se resiste al continuo aumento de los rendimientos de los bonos, refirió Commerzbank en una nota. Los comentarios menos agresivos de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el lunes probablemente también contribuyeron al aumento del precio del oro, agregó.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 0,4% a US$ 22.89, el platino cedía un 1,2% a US$ 1.007.45 y el paladio bajaba un 1,2% a US$ 2.235.73.

Con información de Reuters.