Los precios del oro caían el lunes, debido a que el dólar estadounidense se fortalecía, si bien las preocupaciones en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania limitaban las pérdidas del metal, considerado como un refugio seguro, y mantenían inquietos a los operadores del paladio.

A las 10:30 GMT, el oro al contado caía un 0,2% a US$ 1.855,86 la onza. Los futuros del oro de Estados Unidos ganaban un 0,6% a US$ 1.853,70. El viernes, los precios anotaron su mayor alza desde mediados de octubre y tocaron su cota más alta desde el 19 de noviembre a US$ 1.865,15.

“El oro tuvo un salto clásico de refugio seguro el viernes (...) pero el problema con los picos de refugio seguro es que en realidad nunca duran tanto”, dijo el analista de Saxo Bank Ole Hansen.

“En este punto, el oro se está tomando un respiro a la espera de más noticias en el frente geopolítico”, añadió.

Rusia podría crear un pretexto sorpresa para un ataque a Ucrania, refirió Estados Unidos el domingo.

Sin embargo, Moscú niega tales planes y ha acusado a Occidente de “histeria”, incluso cuando tiene más de 100.000 soldados concentrados cerca de Ucrania.

“Un dólar moderadamente más fuerte está pesando marginalmente sobre el precio del oro hoy. Esperamos una mayor volatilidad en el corto plazo, con precios impulsados por las noticias de escalada o desescalada (sobre Ucrania)”, sostuvo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

El dólar ganó un 0,2%, mientras que los rendimientos de los bonos referenciales del Tesoro estadounidense a 10 años subieron, elevando el costo de oportunidad de tener oro, que no paga intereses.

Entre otros metales preciosos, el paladio subía un 0,2% a US$ 2.310,31 la onza, luego de tocar un máximo de casi cinco meses el 31 de enero.

“Parece que el porcentaje de paladio que (Rusia) exporta como porcentaje de la producción mundial es bastante cercano al 50% y eso obviamente hace que el metal esté extremadamente expuesto a cualquier reducción temporal en los suministros de Rusia en caso de que el conflicto se intensifique desde los niveles actuales”, agregó Hansen.

La plata ganaba un 0,5% a US$ 23,69 la onza y el platino caía un 0,5% a US$ 1.021,93.

Con información de Reuters.

