Los precios del oro caían antes de una serie de importantes reuniones de bancos centrales el jueves, mientras que el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se fortalecían un día después de que un decepcionante dato de nóminas de pago del sector privado impulsó al lingote a máximos de una semana.

A las 10:23 GMT, el oro al contado caía un 0,2% a US$ 1.803.16 la onza, luego de tocar su mayor nivel desde el 27 de enero a US$ 1.810.86 en la sesión previa. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0,4% a US$ 1.803.70.

Los rendimientos de los bonos referenciales del Tesoro a 10 años subían levemente, mientras que el índice dólar se fortalecía frente a monedas rivales, lo que volvía al lingote más costoso para los compradores con otras divisas.

Los inversores esperan ahora las cifras de nóminas no agrícolas el viernes, después de que los datos de ADP del miércoles mostraron que las nóminas privadas de Estados Unidos cayeron inesperadamente el mes pasado.

“Los datos de nóminas de mañana serían importantes para obtener la confirmación del debilitamiento del mercado laboral, que es un factor clave para que la Fed vaya lentamente en sus planes de aumento de tasas”, dijo Soni Kumari, estratega de materias primas de ANZ. “Vemos que las cifras de inflación y la tensión geopolítica guiarán los precios del oro en el corto plazo”, añadió.

Los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos han señalado que comenzarán a aumentar las tasas de interés el próximo mes para combatir la alta inflación.

Los mercados también esperan que el Banco de Inglaterra vuelva a subir las tasas de interés más tarde en el día, mientras que el Banco Central Europeo está dispuesto a mantener su política monetaria sin cambios, pero reconoce el aumento de la inflación.

El oro es considerado una cobertura contra la inflación, pero las subidas de tasas harían menos atractivos a los lingotes, que no rinden intereses.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 0,9% a US$ 22.42 la onza, el platino cedía un 0,6% a US$ 1.026.51 y el paladio subía un 0,1% a US$ 2.372.15.

Con información de Reuters.

