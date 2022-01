Los precios del oro se estabilizaban el lunes, pero seguían rumbo a registrar su peor desempeño mensual desde setiembre, debido a que los planes de la Reserva Federal de Estados Unidos para subir sus tasas de interés han fortalecido al dólar, alejando a los inversores del lingote.

A las 10:15 GMT, el oro al contado caía un 0,1% a US$ 1.788,77 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0,2% a US$ 1.789,60.

“La línea dura de la Fed no tiene comparación con la de otros grandes bancos centrales, lo que brinda un fuerte respaldo al dólar y representa un gran obstáculo para el oro”, sostuvo el analista Ricardo Evangelista de ActivTrades.

El índice dólar caía levemente, pero sigue camino a anotar un alza mensual, lo que limita la demanda por oro debido a que la apreciación de la moneda estadounidense vuelve más costoso al oro para los inversores con otras divisas.

La Reserva Federal de Estados Unidos planea subir las tasas de interés en marzo, bajo el supuesto de que la economía no sufriría grandes repercusiones derivadas de la variante ómicron del coronavirus y seguirá creciendo a un ritmo saludable.

Aunque el oro es considerado una cobertura contra la inflación, las subidas de tasas de interés elevarían el costo de oportunidad de tener lingotes, que no rinden intereses.

El oro ha perdido alrededor de un 2,1% en lo que va del mes, su mayor baja desde setiembre del año pasado.

Enero brindó un buen ejemplo de lo que está impulsando al oro, dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer, y agregó que inicialmente hubo un desempeño positivo por los mayores temores sobre la inflación, pero luego la Fed y su visión de una economía fuerte revirtieron la tendencia y llevaron los precios nuevamente por debajo de los US$ 1.800.

“Nuestro escenario base sigue siendo que la economía global está en modo de recuperación, lo que significa que no hay un argumentos sólidos para la demanda de refugio (...) y es por eso que los precios deberían moverse más bien hacia abajo que hacia arriba, aunque no vemos una gran tendencia bajista”, agregó.

Entre otros metales preciosos, el paladio subía un 1,7% a US$ 2.416,37, encaminándose a un alza mensual de casi un 28%, la plata ganaba un 0,4% a US$ 22,50 la onza y el platino sumaba un 0,2% a US$ 1.009,41.

Con información de Reuters

