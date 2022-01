El oro se mantenía el viernes cerca de sus máximos de dos meses, debido a que la inflación y los riesgos geopolíticos apuntalaban al metal precioso, considerado un refugio seguro, mientras que una fuerte demanda por paladio lo encaminaba a cerrar su mejor semana desde marzo.

A las 10:11 GMT, el oro al contado perdía un 0,2% a US$ 1.835,13 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0,4% a US$ 1.835,40.

“El sentimiento sigue siendo positivo a pesar de la modesta corrección (en el oro) vista esta mañana. Desde un punto de vista técnico, la caída actual puede llamarse un retroceso, una prueba para la antigua zona de resistencia de US$ 1.830”, dijo Carlo Alberto De Casa, analista de mercado en Kinesis.

El oro ha subido cerca de un 0,9% esta semana, después de que los precios tocaron un máximo de dos meses de US$ 1.847,72 el jueves gracias a la baja de los rendimientos de los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos a 10 años .

La atención de los inversionistas está ahora en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos programada para el 25 y 26 de enero, debido a sus planes para subir las tasas de interés y combatir la inflación.

“Además de las preocupaciones por la inflación, los precios del oro se están beneficiando de las crecientes tensiones geopolíticas que respaldan la demanda de inversiones en busca de refugio seguro”, sostuvo Soni Kumari, analista de ANZ.

Los temores de que Rusia pueda invadir a su vecino Ucrania han mantenido a los inversores en ascuas.

Si bien el oro es una cobertura contra la inflación, también es sensible al aumento de las tasas de interés de Estados Unidos, que reducen el atractivo de tener lingotes porque no rinden intereses.

Entre otros metales preciosos, el paladio subía un 0,8% a US$ 2.075,68 la onza, dirigiéndose a un alza semanal de más de un 10%. El platino ganaba un 0,1% a US$ 1.040,40 y la plata operaba sin cambios a US$ 24,44 la onza.

Con información de Reuters.

