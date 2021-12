Los precios del oro cotizaban estables el viernes, pero se encaminaban a su tercera pérdida semanal consecutiva, ya que declaraciones del presidente de la Reserva Federal sobre el término antes de lo esperado de las compras de activos reducían el atractivo del lingote.

A las 11:07 GMT, el oro al contado ganaba un 0,1% a US$ 1.770,80 la onza, luego de caer el jueves a mínimos de casi un mes. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0,5% a US$ 1.770,70.

Si las cifras de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos son sólidas podría aumentar la fortaleza del dólar y el oro podría declinar hacia los US$ 1.750 o bajo ese nivel, según el analista independiente Ross Norman.

El experto agregó que la narrativa de la Fed sobre la inflación y los aumentos de tasas están alejando a los inversores del metal.

El dólar operaba al alza, encareciendo el metal para los tenedores de otras divisas.

El lingote ha caído un 1,1% en lo que va de la semana luego de que varios funcionarios de la Fed sugirieron que el banco central podría acelerar la reducción del estímulo. El jefe del banco central, Jerome Powell, dijo que se podría llegar a una decisión en su próximo encuentro.

Mientras tanto, la variante ómicron del coronavirus ha generado temores sobre el ritmo de la recuperación económica, lo que afecta el interés por los activos de riesgo a nivel mundial.

La plata caía un 0,3% a US$ 22,32 la onza. El platino ganaba un 0,2% a US$ 939,34 y el paladio subía un 1,6% a US$ 1.809,56.

Con información de Reuters.

