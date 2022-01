Los precios del oro operaban cerca de máximos de dos meses el jueves, ya que el descenso del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense y del dólar despertó el interés de los inversores, junto al respaldo prestado por la preocupación por la inflación y la geopolítica.

A las 11:02 GMT, el oro al contado bajaba un 0,2% a US$ 1.836,80 por onza, tras tocar su máximo desde el 22 de noviembre a US$ 1.843,94. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0,3% a US$ 1.837,30.

“Esta mañana estamos viendo una pausa para respirar tras las ganancias de ayer. Esas ganancias son el resultado de que el mercado finalmente busca lo que hemos estado esperando durante un tiempo, que es utilizar el oro como una cobertura contra la inflación”, dijo Ricardo Evangelista, de ActivTrades.

En un reflejo de la moral de los inversores, las tenencias del mayor fondo mundial cotizado en bolsa y respaldado por el oro, SPDR Gold Trust, subieron un 0,5% el miércoles.

El dólar operaba plano, ya que el rendimiento de la deuda referencial a 10 años retrocedía desde máximos de dos años.

La creciente inestabilidad geopolítica, sobre todo por las tensiones entre Rusia y Ucrania, también prestaba apoyo al oro, refirió Evangelista.

Los precios del petróleo operaban cerca de sus niveles más altos desde 2014.

En otros metales preciosos, el platino subía un 2,1% a US$ 1.043,89; el paladio ganaba un 2,1% a US$ 2.044,30; y la plata mejoraba un 0,3% a US$ 24,19 la onza, todos ellos en máximos de dos meses.

Con información de Reuters.

