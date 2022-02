Los precios del oro subían el viernes y se encaminaban a cerrar la semana al alza, ya que la depreciación del dólar respaldaba al lingote en el período previo a la publicación de unos esperados datos de empleo en Estados Unidos, que se espera se hayan desacelerado con fuerza en enero.

A las 10:15 GMT, el oro al contado subía un 0,4% a US$ 1.812.40 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0,6% a US$ 1.814.30.

MIRA | Comisión de Trabajo aprobó establecer criterios y periodicidad para reajuste del sueldo mínimo

El oro se dirige a acabar la semana con un avance superior al 1%, ya que el dólar sufrió su peor caída semanal en casi dos años, abaratando el lingote para los compradores extranjeros.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicará su informe laboral a las 13:30 GMT.

“Si la cifra es muy decepcionante, sugeriría que el mercado laboral no es tan sólido como la Fed anticipó y podría llevar a un dólar aún más débil, lo que podría ser positivo para el oro”, dijo Margaret Yang, estratega de DailyFX.

“El ciclo de ajuste de la Fed está anulando el carácter del oro de cobertura contra la inflación, por lo que estamos viendo que cotiza en un rango estrecho desde hace un par de meses”, agregó.

En otros metales preciosos, la plata subía un 0,9% a US$ 22.60 la onza, el platino cedía un 0,4% a US$ 1.028.90, y el paladio ganaba un 0,7% a US$ 2.341.42.

Con información de Reuters.