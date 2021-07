Los precios del oro subían levemente el martes, ya que las preocupaciones sobre los daños económicos que podría causar la variante Delta del coronavirus y una caída del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos impulsaban al metal sobre los mínimos de una semana que tocó en la víspera.

A las 10:24 GMT, el oro al contado ganaba un 0,3%, a US$ 1.818,43 la onza, luego de tocar un mínimo de US$ 1.794,06 en la sesión previa. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0,5%, a US$ 1.817,30.

“El gran problema actualmente es el miedo a los impactos económicos de la variante Delta del coronavirus. Y después de que Japón tomó medidas severas respecto a los Juegos Olímpicos, los mercados se pusieron cada vez más nerviosos (...) (lo que resultó) en un vuelo hacia refugios seguros”, dijo Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research.

El oro, visto como una reserva segura de valor, tiende a beneficiarse en tiempos de incertidumbre política y financiera.

“El rápido aumento de casos en Europa y en Estados Unidos llevó a los participantes del mercado a reducir los riesgos en sus carteras”, dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer.

El rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos a 10 años tocaba un mínimo de más de cinco meses, lo que redujo el costo de oportunidad de tener oro, que no rinde intereses.

En tanto, la fortaleza del dólar restaba atractivo al lingote, ya que la moneda se mantenía firme cerca de máximos de tres meses y medio. Un dólar más sólido encarece el oro para los tenedores de otras divisas.

En otros metales preciosos, el platino subía un 0,2%, a US$ 1.077,42 la onza; el paladio trepaba un 0,9%, a US$ 2.617,98; y la plata caía un 0,1%, a US$ 25,18.

