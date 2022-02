Los precios del oro tocaron el lunes un máximo de más de una semana, debido a que las presiones inflacionarias derivadas del avance de los precios del petróleo ayudaba a amortiguar el impacto de una remontada de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos después de un positivo reporte de empleo.

A las 10:08 GMT, el oro al contado subía un 0,23% a US$ 1.812.14 la onza, luego de tocar su nivel más alto desde el 27 de enero a US$ 1.814.91 más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0,4% a US$ 1.814.10.

“El mayor componente de la inflación actualmente, más allá de las cuestiones de la cadena de suministro, son los precios del petróleo. Y esto es un problema no importa qué tan alto muevas las tasas de interés”, sostuvo Stephen Innes, socio director de SPI Asset Management.

“El oro se está poniendo un poco a la defensiva, al darse cuenta de que podríamos estar en este estado de hiperinflación”.

Los precios del petróleo crudo Brent subieron a su nivel más alto desde octubre de 2014.

Los avances del oro eran limitados por la fortaleza del dólar, mientras que los rendimientos de los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se mantenían cerca del máximo que tocaron el viernes, en su nivel más alto desde diciembre de 2019.

Los datos de inflación de Estados Unidos para enero se conocerán el jueves y cifras robustas podrían impulsar aún más el plan de la Reserva Federal de elevar las tasas de interés, después de que el informe de empleo de Estados Unidos mostró que las nóminas aumentaron en 467.000 empleos el mes pasado.

Después de los datos de empleo de Estados Unidos, el mercado está descontando más de cinco subidas de tasas de momento y los datos de inflación de esta semana proporcionarán más pistas sobre esto, dijo Harshal Barot, un consultor senior de investigación para el sur de Asia en Metals Focus.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 1,3% a US$ 22.78 la onza, el platino caía un 0,6% a US$ 1.017.74 y el paladio avanzaba un 0,4% a US$ 2.293.90.

Con información de Reuters.