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A inicios de esta semana el oro y la plata cayeron presionados tras los anuncios del presidente Trump de intensificar los ataques a la infraestructura energética de Irán. Foto: GEC.
A inicios de esta semana el oro y la plata cayeron presionados tras los anuncios del presidente Trump de intensificar los ataques a la infraestructura energética de Irán. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Después de varios meses de buen desempeño, los precios del oro y la plata han estado bajo presión desde el inicio de la guerra en Medio Oriente a fines de febrero. Si bien sus fundamentos de demanda no han cambiado de forma importante, el sell off en los mercados bursátiles y pérdidas en otras clases de activos han incrementado la necesidad de tener mayor liquidez, explicó Scotiabank en su reporte.

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