Después de varios meses de buen desempeño, los precios del oro y la plata han estado bajo presión desde el inicio de la guerra en Medio Oriente a fines de febrero. Si bien sus fundamentos de demanda no han cambiado de forma importante, el sell off en los mercados bursátiles y pérdidas en otras clases de activos han incrementado la necesidad de tener mayor liquidez, explicó Scotiabank en su reporte.

“En este entorno, se ha visto una liquidación del posicionamiento largo en estos dos metales, generando presión bajista sobre sus precios”, indicaron. El mercado bursátil también registró fuertes pérdidas tras el aumento de los riesgos de que la economía global se desacelera.

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Al mismo tiempo, el dólar DXY y los rendimientos de los bonos del Tesoro han seguido subiendo en un contexto de mayores presiones inflacionarias impulsada por el alza del petróleo debido al cierre del Estrecho de Ormuz.

Asimismo, la guerra en Medio Oriente está dañando infraestructura energética que tardarían años en repararse, lo que podría retrasar una corrección en los precios del crudo. Además, el tono más restrictivo de la Reserva Federal en su reunión de marzo, junto con un aumento en sus proyecciones de inflación para 2026 (a 2,7%), ha llevado al mercado a empezar a considerar incluso posibles alzas de tasas, en lugar de recortes, lo que terminó aumentando las presiones bajistas en los metales.

Cabe señalar que a inicios de esta semana el oro y la plata cayeron presionados tras los anuncios del presidente Trump de intensificar los ataques a la infraestructura energética de Irán, pero rebotaron luego del nuevo anuncio del presidente Trump de que pospondría los ataques debido al potencial inicio de negociaciones con funcionarios iraníes.

El oro cotiza actualmente en torno a los US$4,380/oz, lo que representa una caída de cerca de 17% desde fines de febrero. Técnicamente, el oro rompió la semana anterior la media móvil de corto plazo (50 días), una señal bajista que se confirmó con caídas diarias de más de 3% en las últimas tres sesiones.

Por el lado de la plata, la presión ha sido aún mayor, debido a que es un metal que presenta mayor volatilidad frente al oro. Actualmente, cotiza en torno a los US$70/oz, lo que implica una caída de 26% desde fines de febrero. En lo que va del año acumula un retroceso de 4%.

“Los fundamentos de demanda de ambos metales no han cambiado, por lo que una vez que el mercado se estabilice, es probable que el oro se recupere de sus caídas”, añadió Scotiabank.

La demanda aurífera podría recuperarse a medida que los riesgos de la deuda pública estadounidense continúen aumentando, se mantengan elevados los riesgos estanflacionarios, se enfríe la demanda global debido al aumento de los costos energéticos y/o incremente la incertidumbre arancelaria. La plata también podría rebotar, aunque seguirá reaccionando con mayor sensibilidad a cualquier señal de debilidad económica en el corto plazo dado su rol como metal industrial.