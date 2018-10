Precios del oro caen por mayor apetito por riesgo ante avance de acciones

El oro caía el lunes tras tocar un máximo de dos semanas y media la semana pasada debido a que el avance de los mercados bursátiles globales apuntaba a un mayor apetito por el riesgo entre los inversores.

A las 11:39 (GMT), el oro al contado perdía un 0,24%, a US$ 1.222,97 la onza, después de tocar la semana pasada un máximo de dos meses y medio de US$1.233,26 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0,2%, a US$ 1.226,60 la onza.

Las acciones europeas subían después de que Moody's mantuvo intacta la calificación soberana de Italia y el mercado también observaba avances en Asia tras la promesa de China de proveer estímulos para estabilizar a su economía y contrarrestar el impacto de aranceles de Estados Unidos.

No obstante, las pérdidas para el oro eran limitadas, con una debilidad del dólar y precios aún cotizando alrededor del promedio móvil de 100 días de US$ 1.224 la onza, un nivel técnico clave, dijeron analistas.

"Aún estamos en una fase lateral entre US$ 1.220 y 1.230. No me preocuparía sobre la baja corrección de esta mañana mientras mantenga un impulso positivo", comentó el analista jefe de ActivTrades Carlo Alberto De Casa.

Las preocupaciones geopolíticas, incluyendo tensiones entre Arabia Saudita y Occidente por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, y hechos vinculados al Brexit mantenían a algunos inversores dispuestos favorablemente hacia el oro.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0,21%, a US$ 14,62 la onza, mientras que el platino ganaba un 0,42%, a US$ 833.5 la onza.

El paladio escalaba un 0,9%, a US$ 1.090,2 la onza.