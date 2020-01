Los precios del cobre en Londres caían el lunes hasta mínimos de casi ocho semanas por un aumento de la preocupación sobre el impacto económico potencial que podría tener el nuevo coronavirus detectado en China, después de que la cifra de muertes se elevó a 81.

A las 0758 GMT, el cobre referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME), considerado en general como una medida de salud económica, se encaminaba a su novena sesión consecutiva de declives y tocaba su cota más reducida desde el 4 de diciembre, a US$ 5,812 la tonelada. Más tarde, rebotó levemente a US$ 5,823, acumulando un desplome del 1.7%.

China es el mayor consumidor mundial de cobre. La semana pasada, el cobre en la LME sufrió su caída semanal más acusada en cinco años, un 5.5%, ante la propagación del virus.

Beijing dijo que el número total de casos confirmados en el país había crecido cerca de un 30%, hasta los 2,744, mientras que la cifra de muertes aumentó a 81 el lunes, frente a los 56 reportados durante el fin de semana.

“El mercado está reaccionando después de que las noticias parecieron rebajar el riesgo durante el fin de semana. Hay que cruzar los dedos para que tengamos buenos reportes corporativos esta semana por parte de las compañías estadounidenses, porque si no las ventas por pánico podrían ser peores”, dijo un operador que pidió mantenerse en el anonimato.

En otros metales básicos, el zinc en la LME bajaba un 2.3%, a US$ 2,288 la tonelada; el aluminio cedía un 0.4%, a US$ 1,774; el níquel perdía un 2.2%, a US$ 12,665; el plomo caía un 1.7%, a US$ 1,906.50; y el estaño restaba un 0.9%, a US$ 16,695.