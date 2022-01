Los precios del oro subían el viernes por la debilidad del dólar, pero el alto rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos hacía que el metal se encaminara a su mayor caída semanal en más de un mes, mientras los operadores se preparan para una subida de tasas de interés antes de lo previsto.

A las 10:28 GMT, el oro al contado ganaba un 0.2%, a US$ 1,792.13 por onza, cotizando en un estrecho rango de US$ 7, y en camino de un declive semanal cercano al 2%, el mayor desde la semana del 26 de noviembre. Los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0.2%, a US$ 1,792.50.

El dólar daba un respiro al lingote con una leve caída, pero seguía en camino de cerrar la semana al alza antes de la publicación de unos destacados datos laborales en Estados Unidos a las 13:30 GMT.

“En los últimos meses, el oro ha cotizado entre US$ 1,730 y US$ 1,830, y ese ha sido el rango más o menos durante los últimos seis meses”, dijo Michael Hewson, de CMC Markets UK.

“El oro ha sido en gran medida un rehén de lo que los rendimientos de Estados Unidos han estado haciendo, y es probable que siga así. Si hoy tenemos un informe de empleo decente, eso podría ejercer una presión a la baja sobre los precios del oro hacia los US$ 1,770″, agregó.

En otros metales preciosos, la plata al contado operaba con escasos cambios, a US$ 22.16 la onza; el platino subía un 0.5%, a US$ 969.01; y el paladio ganaba un 1.7%, a US$ 1,905.84.