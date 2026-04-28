La Bolsa de Valores de Lima (BVL) continúa registrando un elevado desempeño en la primera parte de este 2026, tras haber cerrado un 2025 de ganancias extraordinarias y a pesar de la volatilidad registrada por factores externos e internos. De acuerdo con Credicorp Capital SAB, hasta el cierre de ayer (27 de abril) la rentabilidad de la BVL asciende a 18,99% en soles y 14,32% en dólares en lo que va del año, en comparación con el mismo período del año anterior, con las acciones mineras registrando la mejor ‘performance’.

“Enero fue, de hecho, un mes récord: hicimos más de 20% de rentabilidad en la bolsa. Después hemos tenido un poco más de volatilidad, pero el año ha venido caminando bien”, precisó a El Comercio Daniel Guzmán, gerente general de Credicorp Capital SAB.

Según datos de la BVL, al viernes 24 de abril la acción de mayor rendimiento en la plaza local es la de Nexa Perú (44,4%), seguida por Southern Perú Copper Corporation (29,31%), Buenaventura (21,02%) y Cerro Verde (16,92%). En la quinta posición del top 5 se sitúa, también, Inretail, con una ‘performance’ de 16,71% en el mismo período.

Asimismo, el EPU –ETF que otorga acceso a las acciones de las 25 principales empresas del mercado peruano en Wall Street– ha mantenido, también, una tendencia alcista, aunque esta también se ha visto afectada por episodios de incertidumbre. Marco Contreras, Head of Research de Kallpa SAB, detalló que el EPU sostiene un rendimiento del 10% en lo que va del año, con enero y febrero como los meses de mejor comportamiento, apoyado por los precios de los metales.

“Hemos tenido temas geopolíticos que llevaron a que los mercados se corrigieran durante todo marzo. Ahí se borró buena parte de las ganancias obtenidas en los primeros meses. Y abril ha sido un mes volátil: al inicio hubo un rebote generalizado, pero después de las elecciones presidenciales sí se dio una corrección, también motivada por el tema electoral”, agregó Contreras.

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Volatilidad: el panorama electoral

Si bien la plaza limeña continúa ostentando un buen desempeño, el panorama a corto plazo es aún incierto y está sujeto a mucha volatilidad. Guzmán anotó que este año ya era complejo por las elecciones presidenciales, que siempre generan disrupciones, y a ello se suma la guerra Estados Unidos-Israel e Irán, que ha impactado a los mercados bursátiles a nivel global. No obstante, más allá del ruido político, el ejecutivo indica que desde Credicorp Capital ven buenos fundamentos en las empresas que cotizan en la BVL, ya sea para mantener precios o para, incluso, anotar incrementos.

“Una vez que tengamos al nuevo presidente elegido, también va a haber mucha volatilidad. En la medida en que el mercado esté más cómodo con el candidato, vamos a ver un año más sólido, en el que dejemos de mirar tanto el ruido y nos enfoquemos más en los fundamentos de las compañías”, explicó.

Contreras señaló, en tanto, que el impacto electoral no se ha plasmado completamente porque aún no se confirma al candidato que enfrentará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta electoral, aunque Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) persiste en el segundo lugar.

“El rendimiento del año pasado fue extraordinariamente alto. Veo muy improbable que se repita algo así este año. El mercado todavía tiene que internalizar el panorama electoral”, dijo Contreras.

Guzmán apuntó que la volatilidad de la plaza local puede traer oportunidades para los inversionistas de largo plazo; sobre todo para aquellos que estén bien informados y asesorados, y que puedan tomar posiciones en activos importantes. En ese sentido, considera que se debe ser más selectivo para elegir a los sectores y compañías, con apoyo de corredoras de bolsa responsables, y subraya, también, el potencial de algunos rubros más allá del minero.

“Creemos que ahora hay que ser más específicos: ya no pensamos que ‘todo’ va a subir después de un incremento tan relevante como el que hemos tenido en el primer trimestre o cuatrimestre. Lo que toca ahora es mirar sectores específicos, donde vemos más valor. Sectores como el financiero, construcción y consumo interno creemos que tienen bastante potencial y que van a ser los grandes ganadores en lo que queda del año”, indicó.

Avances en la integración regional

De otro lado, nuam anunció este lunes que ingresó a una nueva etapa operativa tras la puesta en marcha de una nueva infraestructura tecnológica para la negociación de renta variable, un hito clave en el cronograma de integración de las plazas bursátiles de nuestro país, Chile y Colombia.

El holding informó que durante su primera jornada de operación, el mercado local funcionó con normalidad en la nueva plataforma, registrando un total de 1.155 operaciones por un monto total negociado de US$16,5 millones; un monto que es 19,7% superior a la jornada previa del viernes.

LIMA 07 DE FEBRERO 2024 REGISTRO GRAFICO DE LAS INSTACIONES DE LA NUEVA BOLSA DE VALORES DE LIMA EN LA SEDE DE SAN ISIDRO. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

Guzmán, de Credicorp Capital, enfatizó la importancia de la integración de bolsas regionales para que la plaza peruana atraiga a más inversionistas grandes, que podrían verse motivados por una mayor liquidez.

“Este año, que viene siendo bueno, los montos transaccionados en la BVL en renta variable están entre US$20 y US$22 millones diarios. Eso es un incremento de un poco más de 50% versus los montos del 2025. Pero cuando vemos el mercado integrado de Perú, Chile y Colombia, estamos hablando de un mercado cercano a los US$200 millones diarios. Ese salto de volumen es muy importante”, precisó Guzmán.

El ejecutivo resaltó, del mismo modo, que la integración permitirá a los inversionistas de toda escala a armar portafolios mucho más eficientes, lo que puede motivar la actividad de las personas naturales.

“Lo que está haciendo nuam es homologar la cancha para que todos podamos trabajar bajo las mismas condiciones. Todavía faltan cosas por hacer, pero creo que estamos en el camino correcto”, puntualizó.