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Resumen

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La Bolsa de Valores de Lima (BVL) continúa registrando un elevado desempeño en la primera parte de este 2026, tras haber cerrado un 2025 de ganancias extraordinarias y a pesar de la volatilidad registrada por factores externos e internos. De acuerdo con Credicorp Capital SAB, hasta el cierre de ayer (27 de abril) la rentabilidad de la BVL asciende a 18,99% en soles y 14,32% en dólares en lo que va del año, en comparación con el mismo período del año anterior, con las acciones mineras registrando la mejor ‘performance’.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.