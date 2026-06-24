Warsh disipó las preocupaciones de una manipulación política prometiendo garantizar estabilidad de precios. . Foto: EFE/ Will Oliver.
Warsh disipó las preocupaciones de una manipulación política prometiendo garantizar estabilidad de precios. . Foto: EFE/ Will Oliver.
Por Redacción EC

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos mantuvo la tasa en el rango 3,50% - 3,75% en su última reunión, con 12 votos a favor y ningún voto en contra, según reportó el último informe de Scotiabank.

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