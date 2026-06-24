La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos mantuvo la tasa en el rango 3,50% - 3,75% en su última reunión, con 12 votos a favor y ningún voto en contra, según reportó el último informe de Scotiabank.

“El debut de Warsh como presidente de la Fed llamó la atención del mercado dando un tono de rebeldía debido a que recortó su declaración política y se negó a presentar su propia proyección de tasas de interés. Pero, lo más interesante fue la decisión de anunciar cinco grupos de trabajo para estudiar desde cómo se comunica la Fed hasta cómo analiza la economía”, se lee en el reporte.

La entidad bancaria estima que su agenda de investigación podría ser positiva a finales de año porque le da tiempo (a Warsh) para encontrar una nueva forma de abordar la conducción de la política monetaria, a pesar de que los mercados estén anticipando una potencial alza de tasas para septiembre.

Scotiabank Global mencionó que hubo importantes cambios en esta reunión. Si bien la declaración de Kevin Warsh fue la más corta que se recuerda en los últimos tiempos, la conclusión principal es que la Fed garantizará la estabilidad de precios dando cierto alivio sobre una manipulación política y disipando las preocupaciones de una flexibilización monetaria agresiva.

“Otro punto relevante es la votación unánime, lo cual nos sugiere que la alta capacidad de Warsh para generar consenso en esta reunión en comparación con las anteriores reuniones divididas de su predecesor”, precisó Scotiabank Global.

El objetivo principal de Warsh es contar con el apoyo del Comité en este mandato de cambio que podría generar divisiones o fricciones importantes en el futuro. Por eso es necesario evaluar con cautela las reacciones del mercado.

Proyecciones de la Fed

Los participantes del Comité esperan que evolucione la tasa de política monetaria. Como se sabe, Warsh no presentó sus previsiones a futuro dado que considera que la orientación prospectiva no es apropiada para la coyuntura política y económica actual.

Para 2026, Scotiabank prevé que la la Fed esperaría mantener la tasa en el rango actual. Pero, se observa que algunos miembros esperan aumentos en la tasa de interés, lo cual va de la mano con lo que prevé el mercado.

Según la herramienta FedWatch, la probabilidad de mantener la tasa a fin de año es de 11,2%, un alza de 25 pbs, 50 pbs y 75 pbs es de 34,4%, 36,3% y 15,8%, respectivamente. El comité prevé un recorte el próximo año y otro en 2028 para posteriormente realizar una transición hasta un rango neutral de 3,00% en el largo plazo.

El crecimiento se revisó a la baja desde 2,4% a 2,2% para este año, manteniendo el crecimiento a largo plazo en 2,0%. La proyección de tasa de desempleo se mantiene sin cambios significativos en 4,3% para 2026 y 2027 y mostrando una ligera recuperación a largo plazo hasta 4,2%. La inflación del PCE se revisó significativamente al alza de 2,7% a 3,6% este año, pero se espera que se regrese al rango meta en 2028. “En líneas generales, se espera menor crecimiento acompañado de una mayor inflación y un menor desempleo”, se lee en el informe.

En la reacción inicial del mercado se vio un impulso alcista del dólar, por encima de los 100 puntos, lo cual podría ser negativo para otros bancos centrales. Si los pares del dólar se deprecian ante la fortaleza de la moneda de EE.UU., podrían aumentar las presiones inflacionarias a corto plazo. La Fed estaría exportando su problema de inflación a otros países.