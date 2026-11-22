El último viernes, el riesgo país de Argentina mostró un crecimiento de dos dígitos superó la barrera de los 1.000 puntos después de 13 meses.

De acuerdo con la agencia EFE, el indicador elaborado por JP Morgan llegó hasta los 1.038 puntos básicos, lo que significó un aumento de 11,5%.

No obstante, diversos medios argentinos señalaron que esta alza del riesgo país llegó hasta los 1.071 puntos, lo que representa un crecimiento de 15%.

El riesgo país de Argentina había registrado un nivel mínimo de 402 puntos en julio.

Caída de la bolsa y del peso

El último viernes, el índice MSCI Merval en el mercado bursátil argentino registró una caída de 0,3%, llegando a los 81.017,38 puntos.

Asimismo, el mercado oficial de divisas tuvo un aumento de 15 pesos en el tipo de cambio, siendo que el dólar pasó a costar 1.600 pesos argentinos en el Banco Nación. En la plaza mayorista, la divisa estadounidense costó 1.571 pesos argentinos.

En el mercado informal, el llamado dólar blue se incrementó en 35 pesos y pasó a costar 1.675 pesos.