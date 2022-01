Los precios del oro subían el lunes a pesar de que los rendimientos de los bonos a 10 años del Tesoro estadounidense alcanzaron un máximo de dos años, ya que los operadores protegían sus posiciones contra la inflación y los riesgos geopolíticos en curso.

El oro al contado subía un 0.2% a US$ 1,799.78 la onza a las 10:35 GMT, recuperándose ligeramente desde el viernes, cuando tocó su nivel más bajo desde el 16 de diciembre. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.1% a US$ 1,798.70 la onza.

El oro se mantiene en torno a la zona de los US$ 1,800 por onza a pesar del aumento de los rendimientos de la deuda, lo que demuestra que el mercado está analizando otros factores, como el entorno inflacionario y las tensiones geopolíticas, dijo el analista de Saxo Bank, Ole Hansen.

El aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses pesaba en los mercados bursátiles el lunes, ya que los inversores están preocupados por la perspectiva de tasas de interés más altas en Estados Unidos.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.8% a US$ 22.47 la onza; mientras que el platino sumaba un 0.3% a US$ 958.30 la onza; y el paladio ganaba un 0.6% a US$ 1,944.65 la onza.