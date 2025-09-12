Rosen: “Venimos creciendo más de un 33% en productos de un ticket superior a los S/8.000”

-¿Cómo ha sido el desempeño de Rosen en el Perú?

Nuestros últimos 5 años han sido bastante buenos. Hemos logrado consolidar una expansión a nivel de canal propio; es decir, tanto en nuestras tiendas propias como Rosen Store y Rosen Outlet, y en nuestro canal de e-commerce, hemos crecido. Además, abrimos tres tiendas nuevas —dos el año pasado y una este 2025— que nos han permitido consolidarnos, sobre todo en Lima.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Este año hemos tenido un primer semestre bastante bueno, a pesar de que el mercado peruano estuvo un poco contraído; sin embargo, con las nuevas aperturas —las últimas tres tiendas—, la mejora de la matriz de producto, nuevos proveedores y algunas eficiencias en costo, la primera mitad de año ha sido positiva, incluso hemos cerrado por encima del promedio a comparación con el mercado.

-¿Cuánto crecieron este primer semestre?

El canal propio creció 17% versus [el mismo periodo] el año pasado, un poco más alto de lo que teníamos planificado y esto se debe al crecimiento del canal físico [tiendas] y por un fuerte crecimiento de la tienda web.

Nosotros manejamos tres formatos en el canal propio: las tiendas físicas —en centros comerciales y puerta a calle—,nuestro formato ‘outlet’ y el tercer canal de distribución es el canal web, el cual es nuestra tienda más importante a nivel de facturación y con un crecimiento a doble dígito del año pasado.

-¿Cuál ha sido el porcentaje de participación de estos tres formatos en su facturación?

Hoy en día tenemos 15 tiendas, de las cuales tres son ‘outlets’, el resto son tiendas en Arequipa, Trujillo y Lima. A nivel de facturación, la tienda web tiene un 15% de participación y es la que más ha crecido este año a nivel de ventas.

-¿Algún factor ha pesado para el crecimiento de ventas online?

Nuestra plataforma anterior no era tan amigable y no nos permitía dar un mejor nivel de atención en la venta web. Por ello, hace dos años migramos a una plataforma nueva, la cual nos ha ayudado a entregarle al cliente mejor contenido, mejores atributos, fichas técnicas, fotos, incluso un mejor proceso de compra dentro de la misma web. Creemos que este factor ha sido fundamental.

-Hablando de las líneas que maneja Rosen en el Perú, ¿cómo ha sido su evolución?

Nosotros trabajamos cinco negocios principalmente. El más conocido es el de colchones, donde nuestro pilar fundamental es el desarrollo de la tecnología para la elaboración de nuestros productos, pues queremos ir en línea con la demanda de nuestros clientes. Es por eso que, en Rosen siempre apostamos por nuevos proveedores, materiales, tecnologías, y una constante innovación. Esto nos ha permitido crecer en este negocio y colocarnos como una marca líder en cuanto al desarrollo y el ‘big ticket’ del negocio de colchones.

-Hoy día el negocio de colchones sigue siendo nuestro ‘core’ y pesa más del 40% de la facturación completa de la compañía. Aunque también tenemos una ‘patita’ no menor y muy importante que son los tapizados, muebles y textiles, que hoy día generan el 60% de todo de todo el resto de la facturación.

-¿La temporada de invierno ha generado el repunte de algún segmento en particular?

Sí, tenemos todo un mundo textil que incluye fundas de plumón, plumones estampados, y otro mundo de los ‘blancos’, que vienen a ser plumones, almohadas, etc. Al igual que el año pasado, como el clima cambió y hemos tenido inviernos un poco más crudos en Perú, el mundo de textiles y todo lo que son las cobijas, plumones y fundas ha tenido un crecimiento exponencial. Hemos llegado a crecer en algunas familias de productos— es decir, variedad de edredones, almohadas, etc.— casi tres dígitos. Inclusive el año pasado crecimos bastante y este año hemos superado de lejos nuestras expectativas.

-¿Qué lanzamientos han planificado para este año con respecto a la línea de colchones?

Estamos lanzando la campaña Premium Dreams, que reúne un portafolio de cuatro modelos con la más avanzada tecnología y a su vez, con características diferenciadas. Dentro de esta propuesta destaca ErgoSportive, la primera cama inteligente del Perú, que permite registrar los ciclos de sueño y ajustar posiciones a través de una aplicación móvil, sin necesidad de dispositivos adicionales como relojes inteligentes. Junto a ella, contamos con otros modelos de gran valor, como Infinit Technogel, que incorpora una tecnología de ergonomía tridimensional y autorregulación de temperatura; y J. Rosenberg, que es una pieza artesanal confeccionada a mano con materiales nobles y 100% naturales.

-Considerando este lanzamiento, ¿cuáles son las principales expectativas de la compañía respecto a estos productos premium?

Con el lanzamiento de la línea Infinit el año pasado y la incorporación de nuevos productos en 2025, hemos logrado un crecimiento de más del 33% en el primer semestre en la categoría de camas con un ticket superior a los S/8.000.

-¿Harán lanzamientos en otras líneas de negocio?

Hace menos de un mes hicimos el lanzamiento de toda la colección nueva de tapizados, que ha tenido muy buenos resultados en las tiendas. A fin de septiembre, estamos haciendo el lanzamiento de la campaña de terraza, que es toda la renovación de la línea y muebles de terraza que tenemos.

-¿Están desarrollando productos de ticket más bajo u otras estrategias, para hacerle frente a la competencia?

Nuestra gran diferencia es esta innovación constante de querer entregarle al cliente una mezcla entre tecnología, calidad y diseño para que tengan el mejor sueño. En el fondo que es la esencia de nuestra marca.

-¿Cuál es la meta de crecimiento o facturación de este año?

Tenemos un objetivo de crecer un 12% como compañía este año acá en Perú . En agosto observamos una contracción fuerte del rubro de colchones, tanto en el flujo de los centros comerciales y el interés de compra, dentro de todo se logró sacar un buen resultado y creemos que debe ser algo momentáneo porque de septiembre en adelante empezamos muy bien la primera semana, así que no debiese ser problema para el segundo semestre, creería yo.

-¿Planean abrir más tiendas?

En Rosen Perú tenemos un plan de expansión constante. El año pasado abrimos dos tiendas. Este año estamos a punto de tratar de abrir una tienda más y de aquí al 2028 planeamos abrir cinco tiendas nuevas.

Todavía no tenemos un cronograma porque estas aperturas van de la mano con los centros comerciales, los espacios, etc. No obstante, analizamos ambas opciones: instalación en centros comerciales o puerta a la calle.

-¿Han colocado el foco en alguna región específica?

Hoy día ya tenemos una tienda en Arequipa y creemos que [esta región] es una plaza donde podríamos contar con una segunda tienda sin ningún problema. En Trujillo tenemos otra tienda que acabamos de remodelar y está generando buenos resultados. Creemos que Chiclayo puede ser una muy buena plaza para ir a explorar. El resto será acá en Lima.