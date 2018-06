Rusia 2018: ¿Quién es una apuesta más segura para la segunda fecha?

En la segunda fecha del Mundial Rusia 2018 se disputarán tres partidos: Egipto vs. Uruguay, Marruecos vs. Irán y Portugal vs. España.

Credicorp Capital ha elaborado los pronósticos para dichos encuentros utilizando la metodología Elo Rating, que sobre la base de la historia estima los umbrales que convierten las probabilidades de victoria en resultados y diferencia de goles.

EGIPTO VS. URUGUAY

Uruguay tiene 81% de probabilidades de ganar el partido frente a Egipto. Asimismo, la probabilidad de que el encuentro termine en empate (16%) es mayor a que Egipto obtenga una victoria (3%).

(Credicorp Capital)

MARRUECOS VS. IRÁN

Irán tiene 46% de probabilidades de ganarle a Marruecos y 26% de perder el encuentro. Hay 33% de que el partido termine en empate.

Marruecos e Irán tiene 7% y 8% de llegar a octavos de final, respectivamente.

(Credicorp Capital)

PORTUGAL VS. ESPAÑA

Portugal tiene 18% de probabilidades de sumar tres puntos en su primer partido, mientras que tiene 45% de perderlo.

37% hay de probabilidades de que el encuentro termine en un empate.

Sin embargo, ambas selecciones tienen grandes posibilidades de clasificar a octavos de final: Portugal 88% y España 98%.