Respecto al balance físico, la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) del Departamento de Energía de EE.UU., moderó en su reporte de julio la expectativa de un mercado petrolero muy ajustado. (Foto: EFE)
Respecto al balance físico, la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) del Departamento de Energía de EE.UU., moderó en su reporte de julio la expectativa de un mercado petrolero muy ajustado. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El reciente anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre el inicio de negociaciones con Irán este lunes, luego de suspender nuevos ataques durante el fin de semana, redujo parte de la prima de riesgo que venía impulsando los precios. El crudo WTI retrocedió hacia los US$80 por barril, con mayores presiones bajistas si se logra alcanzar una desescalada de tensiones y se normaliza el tránsito por el Estrecho de Ormuz.

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