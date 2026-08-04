El reciente anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre el inicio de negociaciones con Irán este lunes, luego de suspender nuevos ataques durante el fin de semana, redujo parte de la prima de riesgo que venía impulsando los precios. El crudo WTI retrocedió hacia los US$80 por barril, con mayores presiones bajistas si se logra alcanzar una desescalada de tensiones y se normaliza el tránsito por el Estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el informe, la caída respondió principalmente a una menor percepción de riesgo geopolítico. “Durante las últimas semanas, el mercado había incorporado la posibilidad de nuevas interrupciones del Estrecho de Ormuz, pero la suspensión de nuevos ataques alivió temporalmente estos riesgos”, se lee en reporte.

No obstante, la situación en Medio Oriente aún luce volátil. Irán negó negociaciones en curso con EE.UU., aunque mantiene conversaciones con Omán sobre una ruta temporal segura por el estrecho, lo que podría facilitar negociaciones posteriores con Estados Unidos. Si no se confirma un desescalamiento, el crudo podría volver a tener presiones alcistas.

Respecto al balance físico, la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) del Departamento de Energía de EE.UU., moderó en su reporte de julio la expectativa de un mercado petrolero muy ajustado.

El memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán el 18 de junio permitió anticipar una recuperación gradual del tránsito por el Estrecho de Ormuz y una mayor producción global hacia la segunda mitad del año. Sin embargo, el acuerdo perdió fuerza tras el repunte de las tensiones, manteniendo elevada la incertidumbre sobre la normalización completa de los flujos. La reciente pausa militar y las conversaciones entre Irán y Omán sobre una ruta temporal segura por Ormuz vuelven a abrir espacio para nuevas negociaciones.

La EIA proyecta que los inventarios globales caerán en 2.2 millones de barriles diarios en el tercer trimestre del 2026, una caída mucho menor frente a los más de 7 millones de barriles diarios que estimaba en junio. Para el cuarto trimestre del 2026 proyecta un retorno al superávit y en 2027 un año de mayor oferta, lo que podría seguir presionando a la baja los precios del petróleo.

En EE.UU., los inventarios de petróleo se dividen entre la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), administrada por el gobierno, y los inventarios comerciales, crudo almacenado por empresas, refinerías y terminales. Los últimos datos semanales continuaron mostrando caídas en ambos componentes, ya que esta fuente adicional de oferta ayuda a aliviar parte de las presiones de precios en el corto plazo. Sin embargo, también implica que EE.UU. cuenta con menor respaldo de oferta frente a nuevos episodios de tensión geopolítica o interrupciones de suministro.

Respecto al análisis técnico, el crudo WTI perdió impulso tras no lograr sostenerse sobre los niveles alcanzados en julio. “La corrección llevó al precio hacia la zona de US$78 a US$80 por barril, mínimos de tres semanas. Mientras no se produzca una nueva escalada significativa en Medio Oriente, el sesgo seguiría siendo más bajista en el corto plazo”, indicó Scotiabank.

Una ruptura sostenida por debajo de US$77 abriría el siguiente objetivo en torno a US$75, cerca de la media móvil de 200 días, y aumentaría el espacio para una corrección hacia US$70. Hacia el alza, un precio sostenido por encima de US$83, cercana a la media móvil de 50 días, abriría el siguiente objetivo hacia los US$92, máximos de julio.